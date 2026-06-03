Irán lanza ataques con misiles y drones en represalia contra EE.UU. y Kuwait tras escalada en el Golfo Pérsico

La Guardia Revolucionaria de Irán ataca objetivos estadounidenses en Bahréin y una base en la región, además de misiles que impactan en el aeropuerto de Kuwait, en respuesta a un ataque previo de EE.UU. contra un petrolero iraní. La escalada militar aumenta las tensiones diplomáticas en el Golfo.

En un desarrollo significativo de las tensiones en el Golfo Pérsico , la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) ha llevado a cabo una serie de ataques con misiles y drones contra objetivos estadounidenses y civiles en la región, en represalia por acciones previas de Estados Unidos .

Según comunicados de la IRGC recogidos por agencias cercanas como Tasnim, los ataques incluyeron una base aérea y helicópteros estadounidenses ubicados en un país de la zona, así como el cuartel general de la Quinta Flota de EE. UU. en Bahréin. Estos movimientos militares iraníes fueron presentados como respuesta directa a un ataque estadounidense contra un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz, que dañó la sala de máquinas de la embarcación.

El Comando Central estadounidense (Centcom), por su parte, justificó su acción argumentando que el buque cisterna, sin carga y con bandera de Botsuana, ignoró advertencias repetidas mientras navegaba hacia el principal puerto petrolero de Irán, en el contexto de un bloqueo marítimo vigente. El conflicto se intensificó cuando misiles balísticos iraníes fueron dirigidos hacia Kuwait y Bahréin. Uno de estos proyectiles impactó en el aeropuerto internacional de Kuwait, causando heridos y provocando la suspensión inmediata y el desvío de vuelos.

Las autoridades kuwaitíes, a través de la Autoridad General de Aviación Civil, confirmaron el cierre temporal de las operaciones aéreas mientras los equipos de emergencia evalúan los daños en la terminal afectada. Este ataque a una infraestructura civil clave ha sido calificado como una escalada directa contra un Estado del Golfo, generando alarma regional.

Aunque no se han precisado cifras exactas de víctimas o daños materiales, el incidente subraya el riesgo de proliferación del conflicto más allá de los objetivos militares iniciales. Paralelamente, el panorama diplomático se complica. Reportes indican que Irán habría suspendido las comunicaciones con mediadores regarding la posible prórroga de un alto al fuego en curso, aunque funcionarios iraníes han refutado estas afirmaciones, asegurando que las conversaciones continúan.

Un funcionario regional involucrado en la mediación, que habló bajo condición de anonimato, declaró a The Associated Press que Irán no estableció contacto el martes tras señalar inicialmente una pausa en las gestiones. Esta falta de claridad diplomática ocurre en medio de un aumento de las tensiones en el Golfo, donde la IRGC también afirmó haber atacado una estación de control terrestre militar en la isla de Qeshm, después de que EE. UU. lanzara misiles hacia países vecinos.

La secuencia de eventos refleja un ciclo de represalias que amenaza con desestabilizar aún más una región crítica para el suministro energético mundial





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