Irán establece rutas alternativas en el estrecho de Ormuz ante la posible presencia de minas

La Guardia Revolucionaria Iraní ha instado a los buques a utilizar rutas alternativas en el estrecho de Ormuz debido a la posible presencia de minas, tras un reciente acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria Iraní (CGRI) ha emitido una directiva urgente este jueves, instando a todos los buques con planes de transitar por el estratégico estrecho de Ormuz a seguir 'rutas alternativas' específicas.

Esta medida, anunciada a través de un comunicado oficial recogido por la agencia de noticias iraní Tasnim, estrechamente vinculada a la CGRI, tiene como objetivo principal evitar posibles riesgos derivados de la presencia de minas antibuque en la zona principal de este vital paso marítimo. La acción se produce en un contexto de tensiones geopolíticas significativas en la región, particularmente a raíz de la reciente situación de conflicto en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. La CGRI ha detallado minuciosamente las rutas alternativas propuestas para garantizar la seguridad de la navegación. \El comunicado especifica dos rutas principales: una 'ruta de entrada' al golfo Pérsico, que se extiende desde el mar de Omán hacia el norte, pasando por la isla de Lark, ubicada estratégicamente al sur de la isla de Ormuz y al este de la isla de Qeshm, el territorio insular más grande de Irán. La segunda ruta, designada para la 'salida' del golfo de Omán, sigue una trayectoria que rodea el sur de la isla de Lark antes de abandonar el estrecho. La CGRI ha enfatizado la importancia de que los buques se coordinen con su Armada para cumplir con los protocolos de seguridad marítima y evitar posibles incidentes. Esta directiva se emite 'hasta nuevo aviso' y se justifica en función de 'la posible presencia de diversas minas antibuque', en particular desde el 28 de febrero, fecha en la que Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva contra Irán, hasta el miércoles, cuando se acordó un alto el fuego entre Washington y Teherán. La decisión subraya la delicada situación de seguridad en la región y la necesidad de tomar medidas preventivas para proteger la navegación comercial y los intereses nacionales. La CGRI ha hecho hincapié en la importancia de la seguridad marítima y en la cooperación entre los buques y sus autoridades navales para asegurar un tránsito seguro.\El anuncio de la CGRI se produce en un momento crucial, un día después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo de alto el fuego temporal. Este acuerdo incluye la extensión de las amenazas de ataques por parte de Washington en territorio iraní durante dos semanas, al mismo tiempo que Teherán se compromete a garantizar un 'paso seguro' por el estrecho de Ormuz durante el mismo período. Esta combinación de medidas de precaución y compromisos diplomáticos refleja la complejidad de la situación en la región. La CGRI, con esta acción, busca mitigar los riesgos asociados con la posible presencia de artefactos explosivos y, al mismo tiempo, reafirma su control sobre este importante paso marítimo. La iniciativa de la CGRI se interpreta como un intento de salvaguardar la seguridad de la navegación en un contexto de incertidumbre geopolítica, así como de demostrar su capacidad para responder a las amenazas y proteger los intereses de Irán en la región. La implementación de estas 'rutas alternativas' requiere una cuidadosa coordinación y una comunicación fluida entre la CGRI y los buques que transitan por el estrecho de Ormuz





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