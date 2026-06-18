Irán emerge fortalecido de la guerra con Estados Unidos, pero el verdadero desafío es la paz

Tras 15 semanas de conflicto, Irán logra un alto el fuego que presenta como victoria, pero enfrenta el reto de traducir su resistencia en beneficios económicos y apoyo popular.

Después de casi medio siglo de coquetear con un conflicto directo, Estados Unidos finalmente fue a la guerra con Irán . Quince semanas después, los combates han terminado.

El régimen no solo sobrevivió a un enfrentamiento con las fuerzas armadas más poderosas del mundo, sino que salió creyendo que es más fuerte que antes. A pesar de la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apenas unos días después de iniciada la guerra, de que Washington ya había salido victorioso, Irán mantuvo su capacidad de contraatacar hasta la firma de un acuerdo de alto el fuego provisional con Estados Unidos.

Su arma más poderosa resultó ser provocar la mayor conmoción en el suministro de petróleo de la historia mediante el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del crudo mundial. Irán presenta su supervivencia como una victoria estratégica sobre Estados Unidos e Israel. Pero sobrevivir a la guerra puede resultar más fácil que ganar la paz.

Suponiendo que el alto el fuego se mantenga, la batalla más trascendental será si los líderes de la República Islámica pueden traducir esa actitud desafiante en un alivio de las sanciones, una recuperación económica y suficiente apoyo popular para asegurar el futuro del régimen. Proyectando su propia victoria, el régimen iraní empoderó a un liderazgo de línea dura, lanzó misiles y drones contra sus vecinos, rechazó altos el fuego temporales y redobló su apuesta por el derecho a un programa nuclear.

El presidente Donald Trump firmó una copia del acuerdo entre EE. UU. e Irán en el Palacio de Versalles, Francia, al concluir su viaje a la cumbre del G7, el 17 de junio de 2026. También nombró a Mojtaba Jamenei, el hijo del muerto en un ataque líder supremo Alí Jamenei, para suceder a su padre en una demostración deliberada de continuidad que desafía el antiguo tabú de la República Islámica contra el gobierno hereditario.

Mantiene un Gobierno funcional y unas fuerzas armadas cohesionadas que aún son capaces de lanzar misiles balísticos que amenazan a los aliados regionales de Washington y a la economía mundial. Un memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana termina las hostilidades inmediata y permanentemente, allana el camino para la eliminación de todas las sanciones contra Irán y descongela sus activos, sin que Irán tenga que poner fin a su programa de misiles ni a su apoyo a los aliados regionales.

A cambio, Teherán reiteró su antiguo compromiso de no construir un arma nuclear, prometió diluir uranio cercano a grado armamentístico y acordó desbloquear el estrecho de Ormuz, concesiones que no van mucho más allá de sus ofertas previas a la guerra. Para la República Islámica y sus partidarios, existe una fuerte sensación de confianza de que recibieron los mayores golpes que Estados Unidos e Israel podían darles, y quedaron en pie y están obteniendo concesiones, dijo Sina Toossi, investigador principal no residente en el Centro para la Política Internacional (CIP).

Sin embargo, los expertos dicen que el sentimiento de triunfo del régimen podría disiparse rápidamente si no logra convertir su éxito en tiempos de guerra en beneficios en el ámbito interno, lo que podría requerir frenar el apetito de los sectores más radicales por continuar el conflicto. Los generales de Irán y los políticos belicistas habían presumido durante mucho tiempo de su poder para contraatacar. Este conflicto los ha envalentonado.

Ven su desenlace como prueba de que fue su estrategia militar, y no la diplomacia o el compromiso, la que forzó un acuerdo. La necesidad de que los beneficios de la guerra lleguen a la economía familiar es crucial para la estabilidad interna. Si el régimen no logra mejorar las condiciones de vida, el apoyo popular podría erosionarse rápidamente.

La batalla por la paz es ahora el nuevo frente, donde Irán debe demostrar que su resistencia no solo fue militar sino también política y económica. El futuro del régimen dependerá de su capacidad para gestionar las expectativas internas y navegar un entorno internacional que sigue siendo hostil, a pesar del alto el fuego





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