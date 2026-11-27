Informe detallado sobre las ejecuciones de disidentes femeninas en Irán, incluyendo el caso de Taraneh y Romina Gholizadeh, denuncias de tortura y la respuesta diplomática.

La situación de las mujeres condenadas a muerte en Irán por su participación en las protestas antigubernamentales se ha intensificado dramáticamente, según lo documentado por la relatora especial de las Naciones Unidas para Irán, Mayo Sato. Este informe analiza las circunstancias dolorosas de las hermanas gemelas Taraneh y Romina Gholizadeh, quienes fueron arrestadas tras unirse a las movilizaciones masivas de enero en el país. La familia ha revelado detalles escalofriantes sobre el trato recibido en prisión, incluyendo maltratos físicos y la coacción para firmar confesiones bajo amenazas de violencia sexual contra sus familias.

Detalles del caso Taraneh y Romina Gholizadeh

La joven de 21 años, Taraneh Gholizadeh, enfrenta graves problemas de movilidad debido a las golpizas sufridas en las piernas durante su detención. Su prima, Masoud Nourmohammadi, quien reside en Estados Unidos, informó al Servicio persa de la BBC que una infección de oído no tratada, causada por una lesión en la cabeza, también ha afectado su equilibrio. Aunque mantiene el ánimo alto en algunos momentos, Nourmohammadi declaró que hay días en los que la joven llora amargamente por la angustia de su situación.

Also read La Unión Europea prorroga hasta junio de 2027 las ayudas públicas por la guerra de Irán

Taraneh y su hermana gemela, Romina Gholizadeh, fueron arrestadas después de unirse a las protestas antigubernamentales que sacudieron el país en enero. Su madre, al verlas por primera vez en prisión, solo pudo reconocerlas por sus voces debido a la extrema hinchazón de sus rostros, los moretones generalizados y el cabello arrancado por la violencia. Esta descripción proporciona una evidencia tangible de la brutalidad aplicada contra las manifestantes, un aspecto que el gobierno iraní ha negado categóricamente.

Acusaciones de tortura y confesiones coercitivas

Según afirmó Nourmohammadi, Taraneh firmó una confesión después de que los interrogadores la amenazaran con violar a su hermana gemela delante de ella. Este acto de coacción extrema es parte de un patrón más amplio reportado por organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos. Las hermanas fueron juzgadas por participar en protestas en Isfahán, específicamente en una zona de esa ciudad donde murió un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Advertisement

Aunque no se ha hecho público el expediente judicial completo, la BBC ha tenido acceso a parte de la sentencia que declara a Taraneh Gholizadeh culpable del delito de moharebeh. Este es un cargo grave en el Código Penal Islámico de Irán, que en el documento se describe como "desenvainar un arma blanca con la intención de poner en peligro la vida de las personas". Sin embargo, Nourmohammadi afirmó que ambas mujeres niegan todos los cargos y que no hay pruebas reales de que Taraneh poseyera un arma blanca en el momento de los hechos.

Cifras de condenas y posición de las autoridades iraníes

Taraneh Gholizadeh es una de las seis mujeres condenadas a muerte este año en relación con las protestas de enero, según reportó la relatora Mayo Sato. Aunque la cifra de hombres ejecutados o sentenciados es significativamente mayor, Raha Bahreini, investigadora de Amnistía Internacional en Irán, señaló que las mujeres manifestantes y disidentes están siendo condenadas a muerte en cifras no vistas en décadas. Esto se enmarca en lo que Bahreini describe como un "horrible aumento" de las ejecuciones por motivos políticos en el país.

La Embajada iraní en Londres calificó las afirmaciones sobre el aumento de la pena de muerte en casos relacionados con protestas como "engañosas". En un comunicado, la representación diplomática rechazó categóricamente las acusaciones sobre el uso de tortura y negó que la pena capital se haya impuesto por participar en protestas pacíficas, afirmando que las condenas dictadas por los "disturbios de enero de 2026" corresponden a casos de "asesinato intencional" o "moharebeh" (uso de armas con intención de amenazar o destruir la vida o propiedad).

Contexto de las protestas y cifras de víctimas

Las protestas de enero comenzaron inicialmente por quejas económicas y se extendieron rápidamente hasta convertirse en las manifestaciones más grandes en Irán desde la Revolución Islámica de 1979. Estas movilizaciones, que tuvieron lugar a finales de diciembre y principios de enero, representaron un desafío directo al clero y al gobierno. La agencia de noticias Hrana, con sede en Estados Unidos, afirma haber identificado a más de 7.000 personas muertas en la represión posterior, señalando que la mayoría eran manifestantes y que la cifra real podría ser aún mayor.

Advertisement

El gobierno iraní atribuye las muertes a fuerzas externas, acusando a Estados Unidos e Israel de fomentar los disturbios. Según la versión oficial, los "terroristas" y "alborotadores" son responsables de las 3.117 muertes registradas, cifra que incluye a algunos miembros de las fuerzas de seguridad. Esta discrepancia entre las cifras oficiales y las reportadas por fuentes independientes y familiares de las víctimas highlighta la severidad de la crisis humanitaria y de derechos humanos en la región.

Implicaciones legales y respuestas internacionales

Romina Gholizadeh fue condenada a 25 años de prisión por el delito menor de complicidad en la trata de personas con fines de moharebeh, según la información proporcionada por Mayo Sato. Sato también señaló que las hermanas formaban parte de un caso más amplio en el que diez personas fueron condenadas a muerte, pero que los actos específicos atribuidos a cada individuo no se aclararon plenamente en el juicio. Esta falta de transparencia ha sido criticada por organismos internacionales de derechos humanos.

Las fuentes familiarizadas con el proceso indican que los abogados de las hermanas han presentado una denuncia alegando que fueron torturadas y abusadas sexualmente durante el interrogatorio. Sin embargo, esta investigación está siendo supervisada por un funcionario al que se acusa personalmente de haberlas torturado, lo que cuestiona la imparcialidad del proceso judicial. La relatora Sato enfatizó que, aunque se han dictado condenas a muerte, los detalles precisos de los cargos contra cada individuo permanecen poco claros para el público y las organizaciones internacionales.