Irán designa a Fuerza Aérea y Armada de Argentina como terroristas

Teherán responde recíprocamente a la designación argentina de la Guardia Revolucionaria, marcando el escalón más alto en la tensión diplomática entre ambos países.

Irán formalizó este miércoles su respuesta oficial a la designación de su Guardia Revolucionaria como organización terrorista, realizada por Argentina en abril pasado. En un acto de reciprocidad inmediata y sin precedentes recientes en la zona, el gobierno de Teherán incluyó oficialmente a la Fuerza Aérea y a la Armada de Argentina en su lista de entidades terroristas. Esta medida sancionadora llega después de siete meses de silencio diplomático por parte de las autoridades iraníes, quien finalmente decidieron actuar de manera contundente para responder a la política exterior del gobierno argentino liderado por Javier Milei.

Mecanismo de reciprocidad y acciones recíprocas

La designación de las fuerzas militares argentinas fue anunciada por agencias estatales iraníes como una respuesta directa a la acción hostil previamente ejecutada por Buenos Aires. El comunicado oficial de Teherán no ofrece una justificación jurídica detallada, pero sitúa la decisión dentro de una dinámica de represalia estricta. Curiosamente, el anuncio iraní excluye específicamente al Ejército Argentino, la fuerza terrestre del país sudamericano, lo que ha generado interrogantes sobre la selectividad de esta sanción. CNN intentó contactar al Ministerio de Exteriores de Irán para consultar si existía una razón específica para esta exclusión, pero no obtuvo respuesta inmediata.

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Argentina rechazó categóricamente la medida anunciada por su contraparte. La Cancillería argentina emitió un comunicado oficial declarando que la designación carecía de todo fundamento legal y constituía una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas. Esta postura refleja la firmeza del gobierno actual en la defensa de la soberanía nacional y sus instituciones militares frente a lo que consideran actos de hostilidad diplomática sin base en el derecho internacional.

Origen del conflicto y contexto histórico

Las tensiones entre Irán y Argentina tienen sus raíces en dos atentados terroristas ocurridos en la capital argentina hace décadas, que han servido como telón de fondo para una relación bilateral históricamente complicada. Sin embargo, el detonante inmediato de esta crisis diplomática actual se remonta a las posturas geopolíticas adoptadas por el gobierno de Javier Milei en los últimos años. La relación entre ambos países ha pasado de la tensión latente a un enfrentamiento abierto, aunque separados por 13.000 kilómetros, un océano y dos continentes.

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La saga escaló significativamente en febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña de bombardeo aéreo combinado sobre objetivos iraníes vinculados al programa nuclear de Teherán. Esta ofensiva llevó el conflicto a un nivel de intensidad superior al registrado en 2025, desencadenando una guerra de alcance global en Medio Oriente. Las repercusiones fueron inmediatas, con ataques de represalia contra países del Golfo por parte de Irán y el bloqueo de pasos marítimos estratégicos como el Estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb.

Posiciones de stakeholders y apoyo internacional

Argentina se posicionó como uno de los pocos países del mundo, y el único en América Latina, en apoyar abiertamente las acciones militares de Estados Unidos e Israel. Esta alineación estratégica ocurrió en un contexto de guerra impopular a nivel global. Además, en marzo, el gobierno argentino celebró públicamente la operación que resultó en la eliminación del líder Ali Khamenei, quien murió en un ataque estadounidense el 28 de febrero. En ese comunicado, Buenos Aires describió a Khamenei como una de las personas más malvadas, violentas y crueles de la historia de la humanidad.

Este alineamiento claro con Occidente y su dura retórica contra la dirección de Irán sentó las bases para la designación de la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista por parte de Argentina en abril. Esta acción sumó a Buenos Aires a la lista de sanciones estadounidenses y profundizó la ruptura diplomática. Por otro lado, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, asistieron a una reunión cuadrilateral entre Estados Unidos, Irán, Pakistán y Qatar en el complejo hotelero Bürgenstock, con vistas al lago de los Cuatro Cantones en Suiza, el 21 de junio de 2026.

Impacto económico y próximos pasos

Las consecuencias de este conflicto han trascendido lo diplomático, afectando gravemente a los mercados globales. El bloqueo de los pasos marítimos ha presionado al alza el valor del barril de petróleo, lo que ha incrementado los precios de todos los productos de consumo masivo a nivel mundial. La gravedad de estas repercusiones fue tal que, según el propio Donald Trump, influyeron en la histórica derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato a comienzos de noviembre.

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A pesar de la intensidad de las designaciones terroristas mutuas, expertos sugieren que estas medidas poco probables tengan efectos operativos reales inmediatos debido a la distancia geográfica y la falta de vínculos comerciales directos significativos. No obstante, el conflicto ya se ha constituido como un escenario secundario pero visible en la persistente guerra de influencias entre Estados Unidos e Irán, con Irán afirmando este viernes haber atacado una base estadounidense en el Golfo. La espera por una respuesta oficial de la Cancillería argentina sobre cómo espera que esta medida impacte en el país continúa mientras ambos gobiernos mantienen sus posturas rígidas.