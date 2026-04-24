Irán Descarta Reunión con EE.UU. en Pakistán en Medio de Tensiones Regionales

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán niega cualquier plan de encuentro entre su delegación y representantes estadounidenses en Pakistán, a pesar del inminente viaje de enviados especiales de EE.UU. a Islamabad para intentar desbloquear la crisis regional.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha desmentido categóricamente cualquier plan de encuentro entre su delegación y representantes de Estados Unidos en Pakistán . Esta declaración, realizada por el portavoz Esmaeil Baqaei a través de la plataforma X, llega en un momento de alta tensión regional y en medio de esfuerzos internacionales por evitar una escalada del conflicto.

Baqaei enfatizó que no existe ninguna reunión programada y que las observaciones de Irán al respecto serán comunicadas directamente a las autoridades pakistaníes. La firme postura de Teherán se produce tras el anuncio de Washington sobre el inminente envío de una delegación, encabezada por los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, a Islamabad con el objetivo de desbloquear la crisis y retomar los contactos directos.

El viaje del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, a Islamabad, que coincidió con el anuncio estadounidense, se centra exclusivamente en conversaciones con la cúpula civil y militar pakistaní, buscando su mediación y buenos oficios para poner fin a lo que Irán califica como una 'guerra impuesta por Estados Unidos'. Araqchí ha enmarcado su visita como parte de una gira regional que también incluye escalas en Mascate y Moscú, con el objetivo de fortalecer la coordinación bilateral y abordar los desarrollos regionales, priorizando las relaciones con los países vecinos.

La Casa Blanca justificó el envío de Witkoff y Kushner argumentando que la delegación iraní había expresado su deseo de dialogar en persona y que Washington estaba dispuesto a escuchar, reconociendo ciertos avances por parte de Irán en los últimos días. Sin embargo, la negativa iraní a sentarse a la mesa de negociaciones mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques sigue siendo un obstáculo fundamental.

Islamabad, que ya fue sede de una primera ronda de negociaciones fallidas en abril, se mantiene dispuesta a facilitar el diálogo, pero los contactos permanecen estancados debido a esta condición previa iraní. La situación se complica aún más por la desconfianza mutua y las acusaciones cruzadas entre Irán y Estados Unidos.

Teherán considera el bloqueo naval como un acto de agresión y una violación del derecho internacional, mientras que Washington lo justifica como una medida para prevenir el flujo de armas y recursos a grupos considerados terroristas. La mediación de Pakistán, así como los esfuerzos de otros actores regionales como Omán y Rusia, se consideran cruciales para encontrar una solución diplomática a la crisis.

La visita de Araqchí a estos países refleja la importancia que Irán otorga a la cooperación regional para abordar los desafíos de seguridad y estabilidad. La diplomacia preventiva y el diálogo constructivo son vistos como las únicas vías para evitar una escalada del conflicto y garantizar la paz y la seguridad en la región.

La insistencia de Irán en que su ministro de Asuntos Exteriores solo se reunirá con representantes pakistaníes para discutir la mediación y los buenos oficios de Pakistán subraya la cautela de Teherán ante cualquier contacto directo con Estados Unidos en las condiciones actuales. La República Islámica ha reiterado su postura de que cualquier negociación debe basarse en el respeto mutuo, la igualdad y la eliminación de las sanciones y los bloqueos impuestos por Washington.

La visita de Araqchí a Islamabad, Moscú y Mascate se enmarca en una estrategia más amplia para fortalecer las alianzas regionales y buscar apoyo internacional para su posición. La coordinación estrecha con sus vecinos es una prioridad para Irán, que busca construir un frente común para hacer frente a las presiones externas y defender sus intereses nacionales.

La Casa Blanca, por su parte, ha mantenido una postura ambigua, expresando su disposición a dialogar pero al mismo tiempo insistiendo en la necesidad de que Irán cambie su comportamiento y abandone su apoyo a grupos considerados terroristas. La brecha entre las posiciones de ambos países sigue siendo considerable, y las perspectivas de una solución rápida a la crisis son inciertas.

La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de la situación y urge a todas las partes a ejercer la máxima moderación y a buscar una solución pacífica y duradera a través del diálogo y la negociación. La estabilidad regional y la seguridad global dependen de ello





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Estados Unidos Pakistán Negociaciones Tensiones Regionales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bankinter descarta operaciones de compra en crédito al consumo o banca privadaLa potencial compra de WiZink por parte de Unicaja o la venta de Singular Bank por parte de Warburg Pincus no alteran sus planes, centrados en crecer en la eurozona a futuro.

Read more »

El Supremo avala la autenticidad de los audios de Koldo: la UCO descarta manipulacionesLos peritos de la UCO descartan que se hayan manipulado las grabaciones incautadas a Koldo García, mientras las defensas intentan cuestionar su validez en el juicio del caso.

Read more »

Israel ataca Líbano pocas horas después de la prórroga de la tregua anunciada por TrumpEl Gobierno libanés rechaza que Irán actúe en su nombre en los contactos que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y apuesta por un diálogo directo con Israel, opción que Hizbulá descarta....

Read more »

La Guardia Civil descarta restos de Esther López en el sótano oculto investigado en ValladolidEn la operación participaron cerca de veinte agentes, incluidos especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), debido a que el sótano se encontraba parcialmente inundado.

Read more »

EEUU e Irán enviarán delegaciones a Pakistán para negociar, según la CNNUn equipo formado por Steve Witkoff y Jared Kushner viajará este fin de semana para participar en conversaciones con el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí....

Read more »

EEUU e Irán anuncian el regreso a las negociaciones en PakistánLa portavoz de la Casa Blanca confía el viaje del negociador Steve Witkoff y del yerno del presidente, Jared Kushner, al tiempo que Teherán asegura que viajará su ministro de Exteriores

Read more »