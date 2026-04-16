Irán Desata Crisis Energética Global al Cerrar el Estrecho de Ormuz

El inesperado cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha provocado la mayor crisis energética en décadas, golpeando la economía mundial y creando un nuevo desafío para Estados Unidos. Teherán utiliza esta vía marítima como su principal arma de presión, mientras busca imponer peajes y regulaciones a los petroleros.

Durante décadas, Irán ha insinuado la posibilidad de cerrar el estrecho de Ormuz ante un aumento de las hostilidades por parte de Estados Unidos, Israel o sus rivales regionales. No obstante, la facilidad con la que ha materializado este cierre ha sorprendido no solo a sus adversarios, sino también a sectores dentro de su propio régimen.

Si bien las tensiones regionales se habían enfocado tradicionalmente en los programas nucleares o de misiles iraníes, esta herramienta, hasta ahora inexplorada, se ha erigido como su principal baza de presión, desatando la mayor crisis energética en décadas y propinando un golpe inmediato a la economía global. Una fuente cercana al régimen describió el cierre como un avance estratégico para la república islámica, que previo a la guerra entre Estados Unidos e Israel se percibía en su punto de mayor debilidad militar en años. La fuente comparó esta capacidad con la posesión de una bomba atómica, añadiendo que imponer el cierre ha sido más sencillo de lo anticipado y asegurando que no se revertirá bajo ninguna circunstancia. Para el presidente estadounidense Donald Trump, este suceso representa un desafío imprevisto. Tras iniciar el conflicto con la aspiración de derrocar al régimen e impedir que Irán obtuviera armas nucleares, algo que Teherán siempre ha negado planear, Washington se encuentra ahora ante un problema inédito. En un gesto de frustración, Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho, por donde transita aproximadamente el 20% del suministro energético mundial, con el fin de impedir el tránsito de embarcaciones hacia y desde puertos iraníes y así cortar las exportaciones de petróleo de Irán, intensificando la presión sobre Teherán para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra y reabra la vía marítima. Sin embargo, el máximo centro de mando militar iraní amenazó con emplear toda la fuerza del país para detener el comercio no solo en el Golfo Pérsico, sino también en el Mar Rojo y el Golfo de Omán si el bloqueo persistía. El periódico de línea dura Hamshahri publicó una caricatura de Trump luchando desesperadamente en el estrecho, con el titular Ahogándose en fracasos. Irán se negó a reabrir el estrecho incluso después del frágil alto el fuego de dos semanas anunciado la semana pasada, argumentando que el bombardeo israelí del Líbano, donde Israel combate a Hezbolá, violaba el acuerdo. La apertura del estrecho era la principal condición de Trump para el alto el fuego. Los políticos iraníes han manifestado una visión más ambiciosa sobre el rol económico y político que esperan que el estrecho desempeñe en el futuro del país. Teherán ha declarado previamente que espera que los petroleros que transiten por el estrecho paguen hasta 2 millones de dólares en criptomonedas. Además, el parlamento iraní está elaborando una ley para regular el tránsito marítimo, introduciendo peajes y restringiendo el acceso a buques vinculados a estados hostiles. Algunos parlamentarios iraníes han sugerido que Teherán necesita estos ingresos para compensar los costos de la guerra. Hamid-Reza Hajibabaei, vicepresidente del Parlamento iraní, afirmó a la televisión estatal que el estrecho se había convertido en la principal herramienta de presión del país. Antes del bloqueo estadounidense, los ingresos petroleros de Teherán casi se duplicaron, dado que el país continuó exportando petróleo, gran parte del cual se destinaba a China, según analistas iraníes. No obstante, la guerra y la decisión de Irán de cerrar el estrecho han tenido un coste considerable para el régimen. Los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones industriales han provocado daños por valor de decenas de miles de millones de dólares, y los analistas prevén que la guerra impactará significativamente en su ya maltrecha economía. Previo al alto el fuego, Trump había amenazado con destruir toda la civilización de Irán si no desbloqueaba el estrecho. La posibilidad de que Irán mantenga los peajes ha generado alarma mundial. Esto podría perjudicar no solo a los estados vecinos, contra los que Irán ha lanzado repetidos ataques durante la guerra, sino también a importantes socios económicos como China, que importa gran parte de su petróleo de la región. Los estados del Golfo temen que, ahora que Teherán ha demostrado su capacidad para cerrar el estrecho, este se convierta en un arma que podría utilizar contra ellos en el futuro. En lo que respecta a ejercer presión, los iraníes han demostrado que pueden hacerlo de forma asimétrica, muy eficaz y rápida, con un coste militar relativamente bajo, afirmó H.A. Hellyer, investigador senior del think-tank londinense Rusi. Además de los complejos y prolongados esfuerzos por alcanzar un acuerdo que limite el programa nuclear iraní, convencer a Teherán de permitir el libre flujo marítimo a través del estrecho se ha convertido en un punto clave de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán





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