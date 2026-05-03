Irán: Contrabando de Starlink para romper el bloqueo de internet impuesto por el régimen

Una red clandestina introduce de contrabando terminales Starlink en Irán para eludir el bloqueo de internet impuesto por el gobierno, que ya supera los dos meses y ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos.

La situación en Irán se mantiene crítica en lo que respecta al acceso a la información, con un bloqueo de internet a nivel nacional que ya supera los dos meses.

Este corte, uno de los más prolongados a nivel mundial, se inició tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, y se suma a un corte anterior en enero, impuesto durante la brutal represión de las protestas nacionales que dejaron un saldo devastador de más de 6.500 manifestantes asesinados y 53.000 detenidos, según datos de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA). Las autoridades justifican el bloqueo por motivos de seguridad, alegando la necesidad de evitar espionaje y ciberataques, lo que limita a los ciudadanos a informarse únicamente a través de medios estatales controlados por el régimen.

En este contexto, una red clandestina liderada por individuos como Sahand, un iraní que teme por la seguridad de sus familiares, se ha dedicado al contrabando de terminales Starlink, una tecnología que permite el acceso a internet vía satélite, eludiendo así el control gubernamental. Sahand, hablando desde fuera de Irán, describe la operación como 'muy compleja' y revela haber enviado una docena de equipos desde enero, buscando activamente nuevas formas de introducir estos dispositivos en el país.

Se estima que ya hay al menos 50.000 terminales Starlink en Irán, una cifra que probablemente ha aumentado, según la organización Witness. A pesar de la ley iraní que castiga con penas de prisión el uso, la compra o la venta de estos dispositivos, existe un mercado negro activo, impulsado por canales como NasNet en Telegram, a través del cual se han vendido aproximadamente 5.000 terminales en los últimos dos años y medio.

El gobierno iraní tiene una larga trayectoria en el control de la información, promoviendo su propia narrativa y restringiendo el acceso a información crítica. Sin embargo, incluso con internet bloqueado, durante las protestas de enero se filtraron pruebas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y abusos, gracias en gran medida a la información compartida a través de Starlink.

Esta tecnología se ha convertido en una herramienta vital para los activistas y ciudadanos iraníes que buscan acceder a información independiente y denunciar las violaciones de derechos humanos. La persistencia de esta red de contrabando, a pesar de los riesgos y las severas penas, demuestra la desesperación de la población iraní por romper el aislamiento digital impuesto por el régimen y ejercer su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.

La situación subraya la importancia de la tecnología satelital como una herramienta para la defensa de los derechos humanos en contextos de represión y censura





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