Irán condiciona el fin de la guerra a la retirada de Israel del Líbano y el petróleo se desploma

El ministro de Exteriores iraní exige la salida de fuerzas israelíes del Líbano para considerar terminado el conflicto, mientras el Brent cae a niveles de tres meses por el optimismo en el acuerdo entre EE.UU. e Irán y la reapertura de Ormuz.

El ministro de Exteriores de Irán , Abbas Araghchi, declaró que el acuerdo preliminar alcanzado con Estados Unidos para poner fin al conflicto exige la retirada completa de las fuerzas israelíes del territorio libanés, una condición que el gobierno israelí rechaza categóricamente.

Según la agencia Associated Press, Araghchi enfatizó que sin la salida de los militares israelíes de las áreas que ocuparon durante la guerra, el conflicto no puede considerarse plenamente concluido. Esta declaración se produce en un momento de alta tensión diplomática, cuando apenas faltanmedia hora para la apertura de los mercados europeos, donde los futuros de los principales índices presentan movimientos modestos y sin una dirección clara, mostrando variaciones que van desde un ligero alza del 0,2% en el Mib italiano hasta una caída del 0,2% en el Dax alemán.

Mientras tanto, el Centro de Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas de Irán afirmó que Israel ha mantenido operaciones militares en el sur del Líbano a pesar del acuerdo de paz anunciado el domingo, e incluso denunció 84 presuntas violaciones del alto el fuego en las últimas 48 horas, lo que podría desencadenar una respuesta militar contundente por parte de Teherán. El impacto del acuerdo en los mercados energéticos ha sido inmediato y significativo.

El precio del petróleo Brent para entrega en agosto experimentó una caída de aproximadamente el 5%, situándose por debajo de los 79 dólares en el mercado de futuros de Londres. El crudo de referencia en Europa retrocedió un 5,06%, equivalentes a 4,21 dólares, hasta los 78,96 dólares en el Intercontinental Exchange, comparado con los 83,17 dólares de la sesión anterior.

En lo que va de semana, el Brent acumula una pérdida superior al 9,5%, alcanzando sus niveles más bajos en tres meses. Esta fuerte corrección se atribuye al optimismo de los inversores por la relajación de las tensiones en Oriente Medio y la expectativa de que el Estrecho de Ormuz sea reabierto pronto.

El presidente Donald Trump anunció que a partir del viernes el paso estratégico estará "totalmente abierto y sin peaje", instando a los buques del mundo a reanudar el tránsito. Una coalición internacional liderada por Reino Unido y Francia ya prepara operaciones de desminado en la zona, a la espera de la autorización de Irán y Omán, con el objetivo de restablecer el tráfico marítimo con normalidad.

Los analistas también prevén que el acuerdo preliminary allane el camino para el levantamiento gradual de las sanciones contra Irán, incluido el embargo petrolero, lo que aumentaría la oferta global de crudo. En el ámbito diplomático, el canciller alemán Friedrich Merz utilizó el caso iraní como argumento durante la cumbre del G7 en Évian, Francia, para persuadir al presidente Trump de que la fortaleza militar puede ser un factor decisivo para alcanzar la paz.

Merz comentó a medios alemanes que le dijo a Trump: "Ya ves que una clara supremacía militar tiene la capacidad de acercar soluciones diplomáticas. Si esto también aplica para Ucrania, podríamos avanzar hacia la paz en dos focos críticos simultáneamente". El líder alemán saludó el acuerdo marco entre Washington y Teherán y expresó su confianza en que Irán lo cumplirá porque, según él, "la superioridad militar de EE. UU. no le deja otra opción".

Merz subrayó la urgencia de pasar a la segunda fase de las negociaciones, que incluye la apertura efectiva del Estrecho de Ormuz y el desmantelamiento del programa nuclear iraní. Mientras tanto, los mercados bursátiles europeos reflejan incertidumbre, con movimientos marginales a la espera de que se concrete la firma formal del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán este viernes en Suiza.

La guerra entre Irán e Israel, que ha durado varias semanas, ha dejado una profunda brecha sectorial en las bolsas europeas, con disparidades en la valoración que oscilan entre el 7% y el 99% según un análisis de Citi, identificando a los sectores más y menos infravalorados ante un posible fin del conflicto





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