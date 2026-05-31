Irán condiciona cualquier acuerdo de paz con EE.UU. a resultados tangibles

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que Irán no aceptará ningún acuerdo sin obtener garantías concretas, mientras Trump dice no tener prisa.

Irán ha dejado claro que no aceptará ningún acuerdo de paz con Estados Unidos a menos que obtenga resultados tangibles que garanticen sus derechos. Así lo afirmó este domingo el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, durante una sesión virtual del Legislativo.

Sus declaraciones llegan después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señalara en una entrevista que no tiene prisa por alcanzar un buen acuerdo con Teherán. La comunidad internacional sigue con atención las negociaciones mediadas por Pakistán, que buscan poner fin a un conflicto que ha devastado la región. Qalibaf, excomandante de la Guardia Revolucionaria, subrayó que los logros militares de Irán en el campo de batalla deben traducirse ahora en beneficios políticos y jurídicos a través de la diplomacia.

Mientras no estemos seguros de haber obtenido los derechos del pueblo iraní, no aprobaremos ningún acuerdo, advirtió sin especificar a qué derechos se refería. La postura iraní contrasta con la de Trump, quien en una entrevista con Fox News afirmó que las conversaciones avanzan lentamente y que no tiene prisa, porque si uno tiene prisa, no va a conseguir un buen trato. Trump también amenazó con reanudar los ataques contra la República Islámica si no se logra el acuerdo deseado.

El conflicto entre Irán y la alianza liderada por Estados Unidos e Israel ha causado miles de muertos y una crisis humanitaria. Las negociaciones actuales, bajo el paraguas de Pakistán, abordan el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, la reapertura del estrecho de Ormuz, la liberación de fondos iraníes congelados y la suspensión de sanciones.

Teherán exige aplazar la discusión sobre su programa nuclear a una fase posterior a la firma de un acuerdo de paz, mientras que el borrador propuesto establece un plazo de 60 días para negociar los compromisos nucleares y el levantamiento de sanciones. Irán ha defendido su derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos, aunque antes de la guerra se mostró dispuesto a debatir los límites de enriquecimiento. La comunidad internacional espera avances concretos que eviten una escalada mayor





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