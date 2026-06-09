Irán cesa ataques contra Israel y los mercados financieros reaccionan con fuertes repuntes

El anuncio de Irán de poner fin a los ataques sobre Israel alivia las tensiones geopolíticas y genera un respiro en los mercados internacionales. El petróleo modera sus subidas tras dispararse inicialmente, mientras Wall Street y las bolsas europeas registran avances significativos, especialmente en el sector tecnológico. La aversión al riesgo disminuye temporalmente, aunque la política monetaria y el precio del crudo siguen en el foco.

Irán anunció el cese de los ataques contra Israel , lo que alivió las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y provocó una reversión inmediata en los mercados financieros internacionales.

El barril de Brent, que había experimentado una fuerte subida inicial de hasta el 5% tras los ataques israelíes contra Irán, moderó significativamente sus ganancias, ubicándose cerca de los 94-96 dólares, lejos de la barrera psicológica de los 100 dólares. Esta volatilidad refleja la sensibilidad del mercado energético a cualquier escalada en la región.

En Wall Street, los principales índices repuntaron con fuerza: el Nasdaq avanzó alrededor del 1,5%, el S&P 500 subió un 0,8% y el Dow Jones ganó un 0,6%, recuperando parte de las pérdidas del viernes, día en que datos sólidos de empleo en Estados Unidos habían avivado las expectativas de mantenimiento de tasas de interés altas y provocado una caída del 4,2% en el Nasdaq, especialmente en valores tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial. Hoy, empresas como Apple y Nvidia subieron más del 2%.

Los futuros estadounidenses ya anticipaban estas alzas. En Europa, las bolsas abrieron a la baja pero lograron moderar las pérdidas y evenutalmente entrar en positivo. El Ibex español redujo sus descensos al 0,37% hasta 18.279 puntos, aunque valores como Amadeus, Fluidra y Santander registraron caídas iniciales del 1,2% al 1,8%. Elholding de aerolíneas del Ibex fue el más penalizado, perdiendo un 2%.

Otras plazas como el Dax alemán y el Cac francés mostraron rezago, mientras que el Ftse británico y el Mib italiano lograron avances. La decisión de Irán también impactó en el mercado de divisas: el dólar se mantuvo fuerte tras el dato de empleo estadounidense, mientras el euro cedió un 0,10% hasta 1,1509. En el plano de renta fija, el rendimiento del bund alemán subió al 3,05% por la presión de los precios del petróleo y las expectativas monetarias.

La reunión del Banco Central Europeo esta semana está en el foco. Además, la firma Goldman Sachs recomendó comprar acciones de Puig, tras su desplome por el fallido acuerdo con Estée Lauder. En conjunto, el anuncio de alto el fuego entre Irán e Israel devolvió cierta calma a los mercados, aunque persisten factores de incertidumbre como la política monetaria de la Fed y la evolución de los precios del crudo





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