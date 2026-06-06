Irán ataca petroleros e infraestructura clave estadounidense en el Golfo

El conflicto entre Irán y Estados Unidos se intensifica con ataques a petroleros e infraestructura clave estadounidense en el Golfo. La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado de una serie de ataques a instalaciones estadounidenses en el Golfo, incluyendo la sede de la Quinta Flota de EEUU en Bahréin. El CENTCOM ha confirmado que ha derribado cuatro drones de ataque iraníes que iban dirigidos hacia el estrecho de Ormuz. Sin embargo, Irán ha lanzado siete misiles balísticos hacia Kuwait y Baréin horas después de que el CENTCOM derribara los drones.

El conflicto entre Irán y Estados Unidos se intensifica con ataques a petroleros e infraestructura clave estadounidense. La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado de una serie de ataques a instalaciones estadounidenses en el Golfo , incluyendo la sede de la Quinta Flota de EEUU en Bahréin.

El CENTCOM ha confirmado que ha derribado cuatro drones de ataque iraníes que iban dirigidos hacia el estrecho de Ormuz. Sin embargo, Irán ha lanzado siete misiles balísticos hacia Kuwait y Baréin horas después de que el CENTCOM derribara los drones. La tensión en la región se mantiene alta, con ambos países acusándose mutuamente de agresiones. El Ministerio de Exteriores de Baréin ha condenado los ataques de Irán y ha llamado a Teherán a detener inmediatamente estos ataques injustificados.

El conflicto se produce en un momento de gran tensión, coincidiendo con las complejas y tensas negociaciones que Washington y Teherán mantienen en busca de un posible acuerdo de paz. El CENTCOM ha enfatizado que sus efectivos en la región permanecen en estado de máxima alerta y plenamente preparados para responder a cualquier agresión





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