Irán ataca base estadounidense en el estrecho de Ormuz en respuesta a ataque previo

La Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado haber atacado una base estadounidense en el estrecho de Ormuz en represalia por un ataque previo cerca de Bandar Abbas. Estados Unidos había derribado cuatro drones iraníes y atacado una base en la misma zona, alegando que se preparaba un quinto lanzamiento. La agencia Tasnim informó que el ataque estadounidense no causó daños significativos. Además, un buque estadounidense intentó cruzar Ormuz sin éxito tras la intervención de la Armada iraní. Estos incidentes ocurren en medio de un alto el fuego entre Teherán y Washington.

La Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado haber atacado una base estadounidense en represalia por un ataque previo cerca de Bandar Abbas, en el estrecho de Ormuz.

Según el Departamento de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria Islámica, la acción fue una advertencia contra futuras agresiones. Previamente, Estados Unidos había derribado cuatro drones iraníes y atacado una base en Bandar Abbas, alegando que se preparaba un quinto lanzamiento. La agencia Tasnim informó que el ataque estadounidense no causó daños significativos.

Además, un buque estadounidense intentó cruzar Ormuz sin éxito tras la intervención de la Armada iraní. Estos incidentes ocurren en medio de un alto el fuego entre Teherán y Washington. La Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado este jueves haber atacado la 'base estadounidense origen del ataque' lanzado horas antes contra un punto cercano a la ciudad de donde, según un funcionario estadounidense, se encontraría una base iraní desde la que se estaba lanzando un dron.

'Tras el ataque del Ejército estadounidense contra un punto en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas al amanecer de hoy, la base aérea estadounidense desde donde se originó el ataque ha sido atacada a las 4.50 (hora local)', ha afirmado el Departamento de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria Islámica en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar. 'Si se repite', la respuesta iraní 'será aún más contundente', remarcando que 'la responsabilidad de las consecuencias recae sobre el agresor'.

Estados Unidos ha lanzado un ataque contra una base iraní en la ciudad de Bandar Abbas, alegando que desde allí, en plena vigencia del alto el fuego pactado por Teherán y Washington, se estaban lanzando drones. Trump y su nueva excusa para no acabar con la guerra en Irán: que sus aliados en Oriente Medio mejoren sus relaciones con Israel 'Las Fuerzas del Comando Central (CENTCOM) de Estados Unidos han derribado cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en las cercanías del estrecho de Ormuz', ha afirmado un funcionario estadounidense en declaraciones a Europa Press.

'Estaban a punto de lanzar un quinto dron', ha agregado el funcionario, que ha defendido las acciones como 'mesuradas, puramente defensivas y destinadas a mantener el alto el fuego'. La confirmación del ataque ejecutado por Estados Unidos llega poco después de que la agencia semioficial iraní Fars y la radiotelevisión pública iraní IRIB hayan informado de tres explosiones al este de Bandar Abbas sin poder precisar la ubicación ni el origen exactos de los estruendos.

Asimismo, han señalado que las defensas de Bandar Abbas han llegado a activarse durante unos minutos, si bien la cadena pública ha advertido que, pese al ruido, un buque carguero estadounidense 'ha intentado cruzar el estrecho de Ormuz apagando su radar, pero se ha visto obligado a detenerse y regresar después de que la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica actuara con rapidez y decisión, abriendo fuego contra él'





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Estados Unidos Ataque Base Estadounidense Drones Estrecho De Ormuz Alto El Fuego

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guardia Revolucionaria ira por alto el fuego y EE.UU ataca en Ormuz; Irán busca restablecer internet mientras se negocia pazLa Guardia Revolucionaria Islámica advierte represión ante violaciones del alto el fuego tras ataques estadounidenses en el estrecho de Ormuz; Irán ordena reabrir internet y avanza en conversaciones de paz con EE.UU., mientras Israel refuerza la ofensiva contra Hezbollah.

Read more »

Crisis en el Estrecho de Ormuz: Trump reunirá a su gabinete mientras Irán, Israel y Corea del Sur aumentan las tensionesEl presidente Trump convoca una reunión de emergencia para evaluar la guerra con Irán, en medio del alto el fuego tensionado por represalias de la Guardia Revolucionaria, ataques israelíes mortales en Líbano y la imputación de Irán por Corea del Sur en un ataque marítimo. El tránsito por el estrecho de Ormuz sigue restringido y el Pentágono sufre recortes operativos.

Read more »

Irán confirma que está negociando con Omán un nuevo mecanismo para reabrir el estrecho de OrmuzEl acuerdo para resolver el conflicto que ha podido obtener la televisión estatal de Irán confirmaría la reapertura del tráfico en Ormuz por parte de Teherán a los niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, a cambio del fin del bloqueo estadounidense a buques iraníes y la retirada de sus...

Read more »

Trump amenaza con atacar a Omán si controla el estrecho de Ormuz con IránEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con atacar a Omán si intenta controlar el estrecho de Ormuz junto con Irán. Esta amenaza se suma a una lista cada vez más larga de países que Trump ha amenazado con atacar o que ha atacado durante sus dos mandatos como presidente. La actitud belicosa de Trump se debe en parte a su adopción de la 'teoría del loco' en materia de política exterior, y ha alcanzado a países de tres de los cinco continentes poblados del mundo.

Read more »