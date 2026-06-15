Irán asegura que no cobrará peajes en el estrecho de Ormuz pero sí tarifas por servicios de navegación

El portavoz de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, explicó los términos del memorando con EE.UU. sobre el estrecho de Ormuz, afirmando que Irán y Omán garantizarán la seguridad y podrán cobrar por servicios adicionales, manteniendo la soberanía y el libre paso sin peajes directos.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán , Esmail Baghaei, abordó este lunes en su rueda de prensa el futuro del estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica de importancia global.

Según sus declaraciones, el memorando recientemente acordado con Estados Unidos asigna a Irán, en cooperación con Omán y en consulta con otras partes interesadas, la responsabilidad de garantizar una navegación segura en el estrecho. Baghaei subrayó que la soberanía iraní sobre el estrecho "queda plenamente preservada" y aseguró que Teherán no impondrá peajes directos a los barcos por el simple hecho de transitar por esta vía.

No obstante, introdujo un matiz significativo al señalar que Irán podría cobrar tarifas "a cambio de los servicios prestados" conjuntamente con Omán. Detalló que dichos servicios incluyen asistencia a la navegación, protección del medio ambiente, posibles seguros para los buques y otras prestaciones.

"Por los servicios que prestaremos -servicios de navegación, protección del medio ambiente, posibles seguros para los buques y otros servicios proporcionados por Irán y Omán- se establecerán y cobrarán los costes correspondientes", afirmó. Esta distinción entre peajes y cargos por servicios busca, aparentemente, conciliar el principio de libre paso con la posibilidad de generar ingresos porlabores de mantenimiento y seguridad. La versión oficial iraní contrasta con algunas interpretaciones previas que sugerían la imposición de tasas de tránsito.

El acuerdo, cuyos detalles específicos aún no están completamente claros, fue presentado por Irán como un mecanismo que garantizará un paso "permanentemente libre de peajes". Esta narrativa se inscribe en el contexto de las tensiones históricas en la región y de los esfuerzos diplomáticos para estabilizar una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, por donde fluye una parte sustancial del petróleo mundial.

La participación de Omán como socio cooperante añade una dimensión regional al entendimiento, aunque la comunidad internacional, particularmente los países consumidores de energía, estará atenta a cómo se implementará en la práctica este marco de gestión conjunta y a qué tipos de costos operativos serían trasladados a los armadores





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