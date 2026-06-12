Irán anuncia cierre del estrecho de Ormuz mientras EEUU niega y Trump cambia de postura

El Ejército iraní declara cerrado el estrecho de Ormuz, pero Estados Unidos lo niega. Trump amenaza con ataques y luego los cancela, lo que provoca una caída del petróleo. El Tesoro de EEUU advierte que usará fondos congelados iraníes para compensar daños.

El Ejército iraní anunció el cierre completo del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el tránsito de crudo a nivel mundial, lo que generó una inmediata reacción por parte de Estados Unidos .

El Comando Central estadounidense (Centcom) negó rotundamente la declaración, afirmando que los buques comerciales continuaban transitando con normalidad hacia el interior y el exterior del estrecho. Sin embargo, la tensión en la región se intensificó después de que el presidente Donald Trump amenazara con un ataque a gran escala que incluía tomar el control de las infraestructuras de hidrocarburos de Irán, incluyendo la isla de Jarg.

Horas más tarde, Trump dio marcha atrás y anunció la cancelación de los ataques previstos para esa noche, citando avances en las conversaciones de paz cuyos puntos finales habían sido aprobados. Esta volatilidad en la postura estadounidense refleja la complejidad de las negociaciones y la fragilidad del alto el fuego firmado el 8 de abril.

El precio del barril de petróleo Brent experimentó una caída significativa, situándose por debajo de los 90 dólares, luego de que Trump informara sobre la cancelación de los ataques. Los futuros del crudo cedieron más de un 3.78%, lo que representó un descenso de 3.52 dólares, hasta alcanzar los 89.58 dólares. Esta reacción del mercado evidenció el alivio temporal de los inversores ante la posibilidad de un conflicto armado directo que pudiera interrumpir el suministro global de petróleo.

No obstante, la amenaza de un bloqueo en el estrecho de Ormuz sigue latente, lo que mantiene en vilo a las economías dependientes del crudo. La Bolsa española, por su parte, registró subidas, con el Ibex 35 apuntando a nuevos récords históricos, impulsado por la caída del petróleo y la expectativa de un acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, los analistas advierten que la volatilidad podría continuar si las tensiones se reavivan. En medio de esta crisis, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lanzó una dura advertencia a Irán, asegurando que Washington utilizaría los fondos congelados del país persa para compensar cualquier daño causado a los aliados estadounidenses en el Golfo Pérsico. Bessent afirmó que cada ataque que Irán lance solo servirá para agravar las consecuencias económicas y financieras que enfrenta el régimen.

El régimen iraní perderá el juego de suma cero que está jugando, sentenció. Irán, que estima sus fondos congelados en aproximadamente 24.000 millones de dólares (unos 20.000 millones de euros), ha rechazado estas amenazas y continúa presionando para que se levanten las sanciones. La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, mientras los esfuerzos diplomáticos parecen tambalearse.

El estrecho de Ormuz sigue siendo el epicentro de esta disputa, con implicaciones para el comercio global y la seguridad energética





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