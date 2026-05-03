Irán Analiza la Respuesta de EE.UU. a su Propuesta para Poner Fin a la Guerra

Irán ha recibido la respuesta de Estados Unidos a su propuesta de 14 puntos para terminar con el conflicto, transmitida a través de Pakistán. Teherán está evaluando el contenido antes de dar una respuesta oficial, insistiendo en que su plan se centra exclusivamente en el cese de hostilidades y excluye cuestiones nucleares. España reitera su apoyo a la vía diplomática.

Irán ha confirmado la recepción, a través de Pakistán, de la respuesta de Estados Unidos a su propuesta de 14 puntos destinada a alcanzar una resolución del conflicto actual.

Las autoridades iraníes se encuentran actualmente en proceso de análisis exhaustivo del contenido de la respuesta estadounidense antes de formular una declaración oficial. Ismail Bagaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, comunicó a la televisión estatal que la posición de Washington ha sido transmitida a Teherán a través de intermediación pakistaní. Bagaei enfatizó que la evaluación de la postura estadounidense está en curso y que, una vez completada, Irán comunicará su respuesta formal.

Subrayó además que la propuesta iraní se centra exclusivamente en la finalización de las hostilidades, descartando cualquier vínculo con el programa nuclear del país. En este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araqchi, en la que este último le informó detalladamente sobre el estado actual de las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informaron que Albares reiteró a Araqchi el firme apoyo de España a la vía diplomática y a las negociaciones en curso para lograr una paz duradera. Ambos ministros intercambiaron perspectivas sobre los últimos acontecimientos regionales e internacionales, así como sobre las relaciones bilaterales entre España e Irán.

Araqchi ha estado llevando a cabo una serie de contactos diplomáticos con ministros de Asuntos Exteriores de diversos países, incluyendo a Omán, Alemania y Brasil, en un esfuerzo por recabar apoyo y avanzar en las negociaciones. La propuesta iraní, presentada inicialmente el sábado, plantea un plan para poner fin a la guerra en un plazo de 30 días. Esta propuesta contrasta con la oferta de Washington, que sugiere un alto el fuego de dos meses como punto de partida.

Teherán exige garantías sólidas de no agresión, la retirada completa de las fuerzas estadounidenses de las proximidades de Irán, el levantamiento del bloqueo naval impuesto al país, y la liberación de los activos financieros iraníes que se encuentran congelados en el extranjero. Además, la propuesta iraní incluye demandas de indemnizaciones por los daños causados durante el conflicto, el levantamiento de las sanciones económicas impuestas a Irán, y el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluyendo el Líbano.

También se plantea la posibilidad de establecer un nuevo mecanismo de seguridad y navegación en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica de vital importancia para el comercio mundial. La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim ha detallado estos puntos clave de la propuesta, destacando la determinación de Teherán de lograr una solución integral y duradera al conflicto.

La insistencia en un plazo de 30 días refleja la urgencia que siente Irán por poner fin a la guerra y restablecer la estabilidad en la región. La propuesta también busca abordar las causas subyacentes del conflicto, incluyendo las preocupaciones de seguridad de Irán y la necesidad de garantizar su soberanía y su derecho al desarrollo económico.

El intercambio continuo de propuestas entre Washington y Teherán, facilitado por la mediación de Pakistán y otros actores internacionales, representa un paso importante hacia la posible resolución del conflicto. Sin embargo, persisten diferencias significativas entre las posiciones de ambas partes, especialmente en lo que respecta al alcance y la duración del alto el fuego, las garantías de seguridad, y el levantamiento de las sanciones.

La respuesta de Estados Unidos a la propuesta iraní será crucial para determinar si las negociaciones pueden avanzar hacia un acuerdo. La comunidad internacional observa atentamente estos acontecimientos, con la esperanza de que se pueda alcanzar una solución pacífica que evite una mayor escalada del conflicto y promueva la estabilidad en la región. El papel de España, como defensor de la vía diplomática, es importante para fomentar el diálogo y la cooperación entre las partes involucradas.

La conversación entre los ministros de Asuntos Exteriores de España e Irán demuestra el compromiso de España con la búsqueda de una solución pacífica y duradera. La complejidad de la situación exige un enfoque pragmático y constructivo, basado en el respeto mutuo y la voluntad de compromiso. La resolución del conflicto no solo beneficiaría a Irán y Estados Unidos, sino que también tendría un impacto positivo en la estabilidad y la seguridad de toda la región.

La necesidad de abordar las preocupaciones de todas las partes involucradas es fundamental para lograr un acuerdo que sea justo y sostenible a largo plazo





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