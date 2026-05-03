Irán Analiza la Respuesta de EE.UU. a su Propuesta de Paz

Irán ha recibido la respuesta de Estados Unidos a su plan de 14 puntos para poner fin al conflicto, a través de la mediación de Pakistán. Teherán está evaluando la postura estadounidense y se prepara para responder, insistiendo en que el programa nuclear no forma parte de las negociaciones y exigiendo garantías de seguridad y el fin de las sanciones.

Irán ha confirmado la recepción, a través de Pakistán como mediador, de la respuesta de Estados Unidos a su propuesta de 14 puntos para poner fin al conflicto actual.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, informó que la postura estadounidense está siendo evaluada minuciosamente y que Teherán presentará una respuesta oficial una vez finalizado el análisis. Bagaei enfatizó que los asuntos relacionados con el programa nuclear iraní no forman parte de este plan de paz, aclarando que no se están llevando a cabo negociaciones nucleares en esta fase.

Desmintió también la información sobre un ultimátum de 30 días a Estados Unidos, explicando que dicho plazo se refiere al acuerdo sobre la implementación del acuerdo de paz. La propuesta iraní se centra en el cese formal de hostilidades y rechaza la oferta estadounidense de una prórroga de dos meses al actual statu quo. El presidente Trump notificó al Congreso que la guerra ha terminado, buscando evitar la necesidad de una autorización para continuarla.

Irán exige garantías verificables de que ni Estados Unidos ni Israel emprenderán nuevas acciones militares contra su territorio, aunque los detalles de estas garantías no han sido revelados. Además, Teherán busca un nuevo marco de gestión para el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica vital para el comercio mundial de petróleo, donde Irán actualmente ejerce control operativo, restringiendo el tránsito y elevando los precios del crudo.

Se discute la posibilidad de imponer peajes al tránsito marítimo por esta vía, una idea respaldada por una ley en debate en el Parlamento iraní. El líder supremo iraní ha declarado que se está forjando un nuevo capítulo para el Golfo y el estrecho de Ormuz, tras lo que considera un fracaso de la política estadounidense en la región.

Entre las exigencias centrales de Irán se encuentra la retirada de las tropas estadounidenses de la región, criticando a los gobiernos aliados de EE. UU. por albergar bases militares estadounidenses. Durante el conflicto, Irán ha lanzado ataques contra instalaciones vinculadas a Washington en varios países de la región, incluyendo Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait.

Teherán también reclama el fin de las sanciones impuestas por Washington tras su retirada del acuerdo nuclear en 2018, incluyendo el desbloqueo de fondos previamente acordados en un intercambio de prisioneros. Además, exige compensación económica por los daños sufridos durante los bombardeos israelíes y estadounidenses, estimando más de 3.400 muertos y la destrucción de infraestructura crítica.

Irán insiste en que el acuerdo de paz debe abordar todos los escenarios relacionados con el conflicto, incluyendo la situación en Líbano, donde Hizbulá, su principal aliado regional, se enfrenta a Israel. La decisión final, según Irán, recae en Estados Unidos, que debe elegir entre la diplomacia y la confrontación, estando Teherán preparado para ambas opciones en defensa de sus intereses y seguridad nacional.

El presidente Trump ha indicado que revisará pronto el plan de paz, aunque expresa dudas sobre su aceptabilidad





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