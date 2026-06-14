Irán amenaza con romper acuerdo de paz con EE.UU. tras nuevos ataques israelíes en Líbano

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Qalibaf, advirtió que Irán podría retirarse del acuerdo de paz con Estados Unidos luego de que Israel lanzara nuevos ataques contra el barrio Dahye de Beirut. Trump pidió moderación y dijo que se está cerca de un pacto con Teherán.

Irán amenazó con romper el acuerdo de paz con Estados Unidos después de que Israel llevara a cabo nuevos ataques contra el barrio Dahye de Beirut, que causaron varias víctimas mortales.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Qalibaf, afirmó en su cuenta de la red social X que estos bombardeos demuestran que Estados Unidos carece de la voluntad o la capacidad para cumplir sus compromisos. Si no hay voluntad ni capacidad para honrar lo pactado, es imposible seguir adelante con las negociaciones, señaló Qalibaf en una aparente referencia al acuerdo de paz bilateral.

La declaración se produjo horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump pidiera a Israel que no realice más ataques contra Beirut y asegurara que su administración está muy cerca de alcanzar un acuerdo de paz con Irán. Trump, en un mensaje publicado en Truth Social, subrayó que Israel tiene derecho a defenderse, pero consideró que el ataque al que respondió era pequeño e insignificante y que no debería obstaculizar el proceso de paz.

Asimismo, advirtió que no debe haber más ataques de Israel contra Hezbolá ni de ninguna otra facción contra el Estado judío. Este puede ser el comienzo de una larga y hermosa paz, no lo estropeemos, concluyó el mandatario estadounidense. Por su parte, las autoridades iraníes reiteraron su postura de que cualquier incumplimiento por parte de Washington o Tel Aviv llevará a Teherán a reconsiderar su participación en las negociaciones.

El contexto de estas tensiones se remonta a semanas anteriores, cuando Irán y Estados Unidos acercaron posiciones en las conversaciones de paz, pero Israel lanzó una ofensiva contra Beirut que provocó una respuesta militar iraní. Los nuevos bombardeos israelíes, que tuvieron lugar este domingo, han reavivado la crisis y puesto en duda la viabilidad del acuerdo. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación el incremento de la violencia en la región y pide moderación a todas las partes.

El gobierno libanés, por su parte, condenó los ataques y exigió el cese inmediato de las hostilidades, mientras que Hezbolá prometió represalias si continúan las agresiones. La situación sigue siendo volátil, y cualquier paso en falso podría desencadenar un conflicto de mayores proporciones





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