Irán afirma haber atacado la Quinta Flota de EE.UU. en Bahréin con misiles y drones

La Guardia Revolucionaria iraní reclama ataques contra bases estadounidenses en represalia por un bombardeo previo en una torre de comunicaciones en Qeshm, mientras el Comando Central estadounidense niega los hechos.

La Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado haber atacado con misiles y drones la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Bahréin y otras bases en Oriente Próximo, como respuesta a agresiones previas del Ejército estadounidense.

Según un comunicado recogido por la agencia iraní Fars, estos ataques se produjeron tras un ataque estadounidense a una torre de comunicaciones iraní en Qeshm. Además, Irán asegura haber lanzado misiles navales contra el buque 'El Panaya' en represalia por un ataque a un petrolero iraní.

Sin embargo, el Comando Central de EE. UU. ha desmentido estos ataques, calificándolos de "falsos" y asegurando que sus fuerzas están listas para defenderse





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