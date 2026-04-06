Irán advierte que el estrecho de Ormuz 'jamás volverá a ser como era' y acusa a EEUU e Israel

La Guardia Revolucionaria de Irán advierte a Estados Unidos e Israel que el estrecho de Ormuz no será como antes, en medio de tensiones crecientes y amenazas de Trump. Irán prepara un nuevo orden en el golfo Pérsico y reduce el tráfico marítimo.

El Comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán ha declarado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz 'jamás volverá a ser como era', una afirmación que resuena con fuerza en medio de las tensiones crecientes en la región. Esta declaración, que se alinea con las palabras del portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, subraya la determinación de Irán en un contexto de confrontación.

El comunicado del cuerpo militar enfatiza que esta advertencia está dirigida 'especialmente para Estados Unidos e Israel', señalando a estos países como el foco de la postura iraní. Este posicionamiento se produce en respuesta a la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, una operación que ha exacerbado las ya complejas relaciones bilaterales y regionales.\El comunicado de la Guardia Revolucionaria va más allá de una simple declaración, ya que también indica que la Armada iraní 'está completando' los 'preparativos operativos para los funcionarios iraníes para el nuevo orden del golfo Pérsico'. Esta afirmación sugiere un cambio estratégico en la región y refuerza la determinación de Irán de redefinir el equilibrio de poder en el Golfo Pérsico. La situación se agrava aún más por las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, quien ha lanzado una serie de amenazas y ultimátums a las autoridades iraníes, intensificando la retórica beligerante. Trump ha expresado su intención de tomar medidas enérgicas si Irán no permite el libre paso de buques por el estrecho, llegando a utilizar un lenguaje extremadamente agresivo. Esta postura de Trump, combinada con las acciones de Irán, ha generado una situación de alta inestabilidad y preocupación a nivel internacional, con el riesgo de un conflicto abierto en la región.\El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha respondido a las amenazas de Estados Unidos advirtiendo que cualquier ataque contra las centrales eléctricas de Irán constituiría un crimen de guerra. Esta advertencia subraya la seriedad de la situación y la determinación de Irán de defender sus intereses nacionales. Paralelamente, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ha reafirmado la postura de mantener cerrado el estrecho de Ormuz, según informó la televisión estatal IRIB. Esta posición, junto con la reciente reducción significativa del tráfico marítimo en el estrecho, pone de manifiesto el impacto de las tensiones en la economía global. La agencia de noticias iraní Fars ha informado que, en las últimas 24 horas, solo 15 buques han cruzado el estrecho con permiso iraní, lo que representa una disminución drástica en comparación con el tráfico previo a la crisis. La situación en el estrecho de Ormuz continúa siendo volátil y un foco de gran preocupación internacional, con la posibilidad de una escalada en el conflicto





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