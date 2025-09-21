Irán Advierte a Israel y Estados Unidos sobre Respuesta 'Letal' ante Agresión

La Guardia Revolucionaria iraní amenaza con una respuesta letal ante cualquier agresión o error de cálculo de Israel y Estados Unidos, tres meses después de la guerra de 12 días con el Estado hebreo. La advertencia llega en un contexto de crecientes tensiones y la inminente restauración de las sanciones de la ONU.

Teherán, EFE. La Guardia Revolucionaria iraní emitió una severa advertencia este domingo a sus “enemigos”, refiriéndose a Israel y Estados Unidos , asegurando que cualquier nueva agresión o “error de cálculo” contra Irán enfrentará una respuesta “letal”. Esta declaración se produce tres meses después de la conclusión de la guerra de 12 días con el Estado hebreo, un conflicto que elevó las tensiones en la región a niveles críticos.

El comunicado, difundido a través de la agencia IRNA con motivo de la conmemoración anual de la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, subraya la determinación del cuerpo militar de élite iraní de defender sus intereses y su soberanía.\La Guardia Revolucionaria, en su declaración, enfatizó que las Fuerzas Armadas iraníes han logrado un nivel de autosuficiencia, disuasión y preparación militar comparable a las guerras mundiales. Este logro, según el comunicado, les permite responder de manera efectiva a cualquier amenaza externa. La advertencia de Irán llega en un contexto de crecientes tensiones con Occidente, exacerbadas por la inminente restauración de las sanciones de la ONU, impulsada por Francia, Alemania y Reino Unido. Durante el conflicto de junio con Israel, el Estado hebreo llevó a cabo ataques contra objetivos militares, nucleares y civiles dentro de Irán. Teherán denuncia que estos ataques causaron más de un millar de muertes, incluyendo a decenas de altos cargos militares y científicos nucleares. La escalada del conflicto, iniciada el 22 de junio con bombardeos estadounidenses contra tres instalaciones nucleares iraníes, provocó una respuesta firme de Irán, que respondió con el lanzamiento diario de misiles y drones contra Israel, causando, según diversas fuentes, 31 muertes.\El gobierno iraní, ante la escalada de tensiones y las amenazas percibidas, ha incrementado su retórica beligerante, advirtiendo a sus adversarios sobre las consecuencias de cualquier acción hostil. La declaración de la Guardia Revolucionaria refleja la firmeza de Irán en su política exterior y su determinación de defender sus intereses estratégicos en la región. El contexto internacional, marcado por las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y la competencia geopolítica, añade complejidad a la situación. La advertencia también se interpreta como un mensaje dirigido a Occidente, en particular a Estados Unidos e Israel, acerca de los límites de la paciencia iraní ante cualquier provocación. La situación geopolítica de la región sigue siendo inestable, con la posibilidad de que nuevos enfrentamientos puedan ocurrir, lo que genera gran preocupación en la comunidad internacional. Este tipo de declaraciones podrían agravar aún más la situación en Oriente Medio y aumentar la inestabilidad en la región, lo que afectaría la paz mundial. Además, los esfuerzos de diplomacia se ven comprometidos, y la posibilidad de un acuerdo nuclear se complica





EFEnoticias / 🏆 35. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Irán Israel Estados Unidos Guardia Revolucionaria Conflicto Tensiones

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Trump y Xi Jinping sellan un acuerdo para asegurar la continuidad de TikTok en Estados UnidosLa letra pequeña: El presidente estadounidense ha anunciado que se reunirá con Xi Jinping en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra a finales de octubre. Además, ha asegurado que visitará China en 2026.

Leer más »

TikTok podría cambiar de manos en Estados Unidos: Oracle, en la miraLa tecnológica Oracle, socia de TikTok desde 2022, podría jugar un papel clave en la adquisición de la popular aplicación en Estados Unidos, según informes de medios como CBS. La operación, que podría materializarse con el visto bueno de las autoridades chinas y estadounidenses, se da después de que el Tribunal Supremo diera luz verde a una ley que obligaba a TikTok a buscar nuevos dueños o desaparecer del país. El ex presidente Donald Trump, quien mantiene una buena relación con Oracle, no se opondría a la adquisición. Susquehanna International Group, General Atlantic y KKR podrían ser parte del consorcio inversor.

Leer más »

Estados Unidos realiza ataque letal contra barco sospechoso de narcotráfico en el CaribeEl expresidente Donald Trump confirma un ataque del ejército estadounidense contra una embarcación en aguas internacionales del Caribe, presuntamente involucrada en narcotráfico. Trump asegura que el ataque 'cinético letal' eliminó a las tres personas a bordo y que el objetivo era detener la entrada de drogas a Estados Unidos.

Leer más »

Trump y el Reino Unido: ¿pompa o esperpento para adular al presidente de Estados Unidos?El Reino Unido desplegó la parafernalia de los grandes fastos reales para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque sin público, solo para él

Leer más »

Aumento de Ejecuciones en Estados Unidos: Un Análisis de las Tendencias y el Contexto PolíticoEl número de ejecuciones por pena de muerte en Estados Unidos ha experimentado un notable incremento en los últimos años, con un análisis del contexto político y las decisiones que han contribuido a esta tendencia.

Leer más »

Estados Unidos espera una comisión multimillonaria por la venta de TikTokEl gobierno estadounidense espera recibir una comisión millonaria por facilitar las negociaciones para la venta de TikTok a un grupo inversor norteamericano, según informa 'The Wall Street Journal'. La cifra exacta está en negociación, pero se espera que alcance miles de millones de dólares. Las negociaciones con el gobierno chino avanzan, con Oracle y otras empresas de inversión como posibles nuevos propietarios, aunque ByteDance podría mantener una participación minoritaria.

Leer más »