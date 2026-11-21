Un juez federal ordena la pausa de la detonación de 5 toneladas de azida de plomo en Iowa por riesgos de toxicidad, generando alarma en Illinois y activando protocolos de emergencia.

Un juez federal ha ordenado una pausa temporal en los planes del Ejército de Estados Unidos para detonar cinco toneladas de azida de plomo en la Planta de Municiones del Ejército de Iowa. Esta decisión judicial surge en respuesta a las demandas presentadas por grupos ecologistas y la preocupación de funcionarios locales por los posibles riesgos sanitarios para los residentes.

El material explosivo, almacenado en Middletown, una localidad de aproximadamente 400 habitantes, estaba programado para ser destruido mediante una explosión controlada. Sin embargo, la autoridad judicial interpuso una orden de cese debido a las alegaciones sobre la dispersión de polvo tóxico.

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Mecanismo de la Detonación y Urgencia Militar

El Ejército de EE.UU., en coordinación con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), planeaba destruir cerca de 70 barriles de azida de plomo. Este compuesto químico se utiliza específicamente como detonador para municiones, pero ha perdido su estabilidad con el paso del tiempo.

Los expertos militares indican que la detonación tiene como objetivo principal eliminar un material que se ha vuelto extremadamente inestable. Si no se destruye mediante este método controlado, existe el riesgo de que el material explote de forma accidental o incontrolada, lo cual representa una amenaza mayor para la seguridad pública.

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Adam Telle, secretario interino del Ejército, explicó que durante una inspección rutinaria de reservas en marzo, se descubrió que la azida de plomo almacenada en búnkeres se estaba degradando significativamente. Este deterioro químico ha convertido al compuesto en una sustancia sensible incluso a la más ligera fricción o movimiento.

Posiciones de Stakeholders y Oposición Local

La comunidad de Middletown y los defensores del medio ambiente han expresado un fuerte rechazo ante el plan. Sus principales argumentos se centran en el temor a que la nube resultante de la explosión esparza polvo de plomo tóxico sobre vastas zonas rurales. Esta exposición es considerada peligrosa para cualquier nivel de contacto, siendo especialmente letal para los niños.

La preocupación no se limita a los límites del estado de Iowa. Los funcionarios del estado vecino de Illinois ya han advertido a sus residentes sobre la posible propagación del polvo radioactivo y tóxico hacia su territorio, especialmente si las condiciones meteorológicas favorecen el transporte de contaminantes hacia el oeste de Illinois y cerca del río Mississippi.

Kim Reynolds, la gobernadora de Iowa, respondió a la crisis activando un centro estatal de operaciones de emergencia el viernes. Esta medida busca coordinar la respuesta gubernamental y mitigar los impactos potenciales en la salud pública y el medio ambiente regional.

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Impacto Real y Próximos Pasos Legales

Tras recibir las objeciones formales, el Ejército reprogramó la detonación para el próximo lunes. Según declaró Adam Telle, esta fecha representa el último momento posible antes de un descenso previsto en las temperaturas, lo cual conllevaría el riesgo de una mayor desestabilización del material sensible.

El permiso de emergencia otorgado por la EPA autoriza al Ejército a realizar la detonación en una ventana de tiempo que va desde el 13 de noviembre de 2026 hasta el 11 de febrero de 2027. No obstante, la intervención judicial ha impuesto una pausa inmediata que suspende estos plazos provisionales.

Expertos independientes, como Patrick O'Shaughnessy, profesor de la Universidad de Iowa, señalan que el problema debería haberse evaluado hace 20 años. Este retraso ha dejado la única opción de detonar el material en el mismo lugar, ya que no se puede trasladar de forma segura.