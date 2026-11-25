El Ejército de EE.UU. permite el retorno a Middletown tras detonar cinco toneladas de azida de plomo, aunque los residentes enfrentan análisis exhaustivos de suelo y aire para garantizar la seguridad.

El Ejército de los Estados Unidos autorizó oficialmente a los residentes de Middletown, Iowa, para que retornaran a sus hogares tras la detonación controlada de casi cinco toneladas de azida de plomo en la Planta de Municiones del Ejército de Iowa, ocurrida la mañana del miércoles 25 de noviembre de 2026. Este proceso, esperado tras intensos debates legales y protestas comunitarias, levantó columnas de polvo difuso que cubrieron temporalmente el cielo de la región, generando una incertidumbre prolongada sobre la seguridad ambiental inmediata de la localidad.

Restricciones de movilidad y alojamiento temporal

Las autoridades establecieron restricciones estrictas hasta horas después de las explosiones, manteniendo a algunas familias fuera de sus propiedades debido a recomendaciones de evacuación diseñadas para prevenir la exposición a partículas peligrosas de plomo. Mientras que otros habitantes fueron instruidos para permanecer dentro de sus casas por seguridad, los patios traseros de las residencias se transformaron en zonas de estudio para los investigadores encargados de recopilar datos críticos sobre la dispersión de los residuos.

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Respuesta federal y monitoreo de salud pública

Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, comunicó a través de la plataforma X su compromiso de colaborar estrechamente con las autoridades de Iowa y sus socios federales para evaluar los posibles riesgos sanitarios derivados de este evento. El funcionario enfatizó que las familias merecen respuestas claras y detalladas sobre lo que indican las mediciones realizadas, qué aspectos continúan bajo investigación activa y qué medidas específicas deben tomar para proteger su salud a largo plazo.

Impacto en granjas y recomendaciones agrícolas

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos alertó que aproximadamente 350 granjas podrían verse afectadas por la dirección predominante de la columna de polvo, instando a los productores a trabajar con veterinarios para vigilar la salud de su ganado en los próximos días. El Departamento de Agricultura y Gestión de Tierras de Iowa emitió un aviso detallado recomendando lavar a presión el exterior de graneros, cercas, comederos, tanques de agua portátiles y equipos agrícolas una vez que las partículas de polvo se asienten por completo.

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Lectura de la EPA y análisis futuros

Aunque los sistemas de medición de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no detectaron plomo en el aire durante las horas posteriores a la detonación, expertos como el doctor Dan McCabe advierten que no existe una cantidad segura de este metal en el cuerpo humano. La EPA confirmó que realizará mediciones adicionales y tomará muestras del terreno, ofreciendo estos servicios a los habitantes afectados, mientras el secretario interino del Ejército, Adam Telle, atribuyó la resolución del problema a la gestión del presidente Donald Trump.

Perspectivas de normalización y próximos pasos

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha proporcionado alojamiento hasta el viernes para quienes decidieron abandonar sus hogares, mientras se llevan a cabo muestreos de superficies cuya publicación de resultados está pendiente. Los residentes en un radio de 32 kilómetros permanecieron en el interior con las ventanas cerradas, y el retorno a la normalidad depende ahora de la finalización de los análisis exhaustivos del suelo y el aire para determinar el impacto residual exacto de las explosiones.