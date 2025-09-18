iOS 26: ¿Qué trae y por qué algunos iPhones se quedan atrás?

Apple lanza oficialmente iOS 26 con novedades visuales, mejoras en apps y seguridad, pero excluye algunos modelos iPhone debido a requisitos técnicos.

Hoy se lanza oficialmente iOS 26, la nueva versión del sistema operativo de Apple para iPhone, presentada en la WWDC de este año. Trae consigo no solo funciones novedosas como el rediseño visual 'Liquid Glass', mejoras en Mensajes, Fotos y un salto importante en seguridad, sino también algunas decisiones que dejarán fuera del soporte a modelos envejecidos.

En este artículo vamos a repasar qué dispositivos se quedan sin actualizar, cuáles seguirán recibiendo iOS 26 y qué implicaciones tiene todo esto para los usuarios. iOS 26, presentado oficialmente el 9 de junio de 2025, marca un punto de inflexión en la política de versiones de Apple: el número ya no es '19' como cabría esperar tras iOS 18, sino '26', para alinear el nombre con el año siguiente al lanzamiento. El sistema incorpora un diseño visual renovado, con elementos translúcidos, bordes suaves y transparencias ('Liquid Glass'), mejoras en apps nativas como Mensajes, Teléfono, Fotos y CarPlay; nuevas funciones de accesibilidad, mayor seguridad y optimización del rendimiento. Sin embargo, Apple ha estipulado una serie de requisitos técnicos mínimos que algunos modelos antiguos no cumplen, lo que implica que dejarán de recibir la actualización, tanto en funciones nuevas como en parches mayores. A partir de iPhones que montan el chip A13 Bionic o superior, Apple garantiza compatibilidad con iOS 26. Eso significa que los modelos de iPhone 11 en adelante, incluyendo las distintas versiones Pro, Pro Max y mini según sus series, así como los iPhone SE de segunda generación o posteriores, podrán instalar iOS 26. Además, los nuevos iPhone 17 y el iPhone Air lo llevarán preinstalado cuando salgan al mercado. Por otra parte, quedan fuera los modelos más antiguos, que no alcanzan los requisitos de hardware que exige este nuevo software. En concreto, Apple ha confirmado que el iPhone XR, el XS y el XS Max no recibirán iOS 26. Estos modelos utilizan el chip A12 Bionic, que ya no cumple con la barrera técnica (memoria RAM, capacidades de procesamiento gráfico o capacidades de chip neuronal) para soportar todas las novedades gráficas, de interfaz y de inteligencia que integra iOS 26. Se suma también que otros iPhones aún más antiguos, como modelos de la serie X anteriores a los XS, el iPhone 7 y 8 y algunas versiones del SE de primera generación, se quedan fuera tanto de iOS 26 como de muchas de sus mejoras. Lo primero que deben saber los usuarios cuyos dispositivos queden fuera es que, aunque seguirán funcionando, dejarán de recibir nuevas funciones mayores, y lo más importante: el soporte en seguridad comenzará a ser limitado, lo que puede implicar vulnerabilidades que Apple ya no parcheará para esos modelos antiguos. Además, las experiencias en aplicaciones modernas se verán más limitadas o directamente no estarán disponibles en modelos antiguos que sí reciban la actualización básica, pero sin potencia suficiente para lo más nuevo





