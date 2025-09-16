iOS 26 Está Disponible: Novedades, Compatibilidad y el Fin de una Era para Algunos iPhone

Apple ha lanzado iOS 26, que incluye el rediseño Liquid Glass inspirado en VisionOS. Las mejoras en IA, seguridad y la experiencia del usuario son solo algunas de las novedades que trae esta nueva versión. Sin embargo, el iPhone XR, XS y XS Max se quedan fuera del soporte.

Apple ha lanzado la nueva versión de su sistema operativo móvil, iOS 26, disponible para descarga a partir del 15 de septiembre. Entre las novedades que incorpora se encuentra Liquid Glass , un rediseño de la interfaz de usuario que aprovecha la potencia de los últimos chips de la compañía y se inspira en VisionOS, unificando las plataformas bajo elementos que replican las propiedades del cristal como la transparencia y el reflejo de la luz, aplicables a la navegación y los controles.

El anuncio de la actualización generó expectación en la comunidad de usuarios de Apple, pues la empresa tiene una larga trayectoria en el soporte de sus productos a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay un límite en la compatibilidad de cada iPhone, y en esta ocasión, los modelos iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max, lanzados en 2018, quedan fuera del soporte para iOS 26, marcando el final de su compatibilidad con las grandes actualizaciones de software. Si bien Apple sorprendió el año pasado al no dejar atrás ningún modelo al actualizar a iOS 18, esta vez la situación es diferente. Aquellos que aún usen las versiones mencionadas deberán aceptar que no podrán disfrutar de las nuevas funciones y mejoras que ofrece la nueva versión. A continuación, se presenta la lista completa de los iPhone compatibles con iOS 26





CincoDiascom / 🏆 4. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Ios 26 Liquid Glass Apple Compatibilidad Nuevos Iphone

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

La gran promesa de la Xunta para ampliar a los 45 años la reproducción asistida incluye menos supuestos de los anunciadosSolo la fecundación in vitro está disponible más allá de los 40 años en la sanidad pública, que deja fuera de ese incremento de la edad máxima las inseminaciones artificiales.

Leer más »

Novedades sobre el principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann y la policía de LondresEl sospecho se encuentra cumpliendo condena en Alemania por la violación de una anciana en Praia de luz en 2005.

Leer más »

Ya está disponible iOS 26: esta es la lista completa de los iPhone que no serán compatibles con la actualizaciónExisten tres modelos de Apple que fueron lanzados en 2018 que han alcanzado el límite de soporte oficial para grandes actualizaciones de software

Leer más »

Complemento de Apoyo al Empleo 2025 del SEPE: qué es y cómo cobrarlo mientras estás trabajandoUna de las principales novedades de 2025 es el Complemento de Apoyo al Empleo, una iniciativa del SEPE que busca dar un paso más en la compatibilidad entre empleo y protección económica.

Leer más »

Las novedades de Zara de esta semana: chaqueta efecto pelo, cazadora de cuero, bomber y trench elegantes y versátiles para llevar este otoñoNo es fácil crear un look durante los meses de entretiempo. Por las mañanas refresca, al mediodía el sol todavía aprieta y por las tardes vuelve el aire frío. Esa oscilación...

Leer más »

Ricardo Darín: 'Está muy bien exigir, es lo que deberíamos hacer todos los ciudadanos'Ricardo Darín

Leer más »