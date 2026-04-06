iOS 26.4: Control Total del Zoom de Audio al Grabar Videos en iPhone

Descubre las novedades de iOS 26.4 para iPhone, incluyendo el esperado control del Zoom de Audio. Aprende cómo activar y desactivar esta función para obtener grabaciones de video con un sonido más adaptado a tus necesidades, ya sea priorizando la claridad del sujeto o capturando el ambiente completo. Explora las mejoras en Apple Music, Recordatorios y otras funciones.

Si sueles grabar video s con tu iPhone, probablemente hayas experimentado esto: al hacer zoom para acercarte a un detalle, el audio parece disminuir. Aunque el sujeto se escucha con mayor claridad, el entorno pierde presencia y la escena resulta con un sonido más plano. Apple ha estado perfeccionando la sección de video con ajustes significativos, y una de las mejoras más prácticas de iOS 26.4 es que, por fin, permite controlar esta función desde Ajustes mediante un interruptor dedicado.

Adicionalmente a este cambio en la cámara, la misma actualización del sistema operativo incorpora mejoras en Apple Music, incluyendo una función de reconocimiento musical sin conexión, cambios en Recordatorios, opciones diseñadas para optimizar la salud de la batería y nuevos emojis, entre otros ajustes. Por consiguiente, el apartado de sonido presenta avances importantes en los iPhone.\El Zoom de Audio es una función que se activa cuando grabas video y utilizas la función de zoom con la cámara. La premisa es simple: si acercas la imagen a un sujeto, el iPhone intenta hacer lo mismo con el sonido, enfocando los micrófonos en lo que estás encuadrando. De acuerdo con Apple, el audio grabado se centra en el sujeto cuando la cámara está ampliada. Este comportamiento es beneficioso en entornos con ruido ambiental, ya que atenúa parte del ruido de fondo y prioriza lo que deseas capturar. Por ello, se destaca como particularmente útil en conciertos, eventos deportivos o situaciones donde se busca aislar una fuente de sonido específica. El inconveniente radica en que este efecto no siempre es deseable. En tales situaciones, el enfoque automático del audio puede restar contexto y hacer que el video suene menos natural. Durante un tiempo, el Zoom de Audio operaba automáticamente y sin un control claro para desactivarlo. La novedad de iOS 26.4 reside precisamente en este interruptor: el usuario ahora decide cuándo prefiere el audio direccional vinculado al zoom y cuándo opta por una captura más equilibrada del entorno. Como era de esperar, este ajuste se encuentra en la configuración de la cámara, dentro de una sección específica para la grabación de sonido. Una vez desactivado, el iPhone dejará de reducir el sonido al hacer zoom mientras grabas video. La grabación tenderá a preservar mejor el ambiente de la escena, independientemente de cuánto acerques o alejes la imagen.\Existe un detalle crucial a tener en cuenta: el Zoom de Audio no está disponible en todos los modos de audio. Solo funciona cuando el iPhone graba en Audio espacial o Estéreo. Si has seleccionado Mono, la opción puede aparecer deshabilitada (en gris) o directamente no estar disponible, ya que la función no se aplica en ese formato. En la práctica, esto explica dos dudas comunes: por qué alguien no puede activar/desactivar el Zoom de Audio y, también, por qué no lo ve, aunque esté buscando en el lugar correcto. No se trata de un fallo del iPhone, sino que suele ser una combinación del formato de audio seleccionado y la disponibilidad del ajuste en tu versión de iOS. Si el control aún no aparece en tu iPhone, la ruta de actualización es la habitual: Ajustes >General >Actualización de software. Desde allí, puedes descargar e instalar la versión disponible. Las guías que han detallado esta nueva característica indican que el interruptor de Zoom de Audio llega con iOS 26.4. Desactivar el Zoom de Audio no es recomendable en todas las circunstancias. Si estás grabando a alguien hablando a cierta distancia o quieres que una fuente de sonido destaque sobre el ruido, esta función puede ayudarte a aislar al protagonista y obtener una pista de audio más clara. Por eso se recomienda en escenarios como conciertos o eventos deportivos, donde el entorno compite mucho con lo que quieres registrar. En contraste, si tu prioridad es capturar la atmósfera general, el lugar, la gente, la reverberación del espacio, desactivarlo suele dar un resultado más auténtico, porque el audio no cambia de carácter al hacer zoom





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