Ione Belarra exige a Sánchez abandonar la OTAN ante la amenaza de Trump

La líder de Podemos critica la respuesta del presidente a la posibilidad de que EE. UU. suspenda a España de la Alianza Atlántica y aboga por una salida 'coherente' con la defensa de la paz.

La líder de Podemos , Ione Belarra , ha intensificado sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la política militar y la pertenencia de España a la OTAN .

Sus declaraciones, realizadas durante la inauguración de la jornada 'La España del rearme: implicaciones sociales, políticas y geoestratégicas' en el Congreso, se producen tras la revelación de un correo electrónico interno del Pentágono que sugería la posible suspensión de España de la Alianza Atlántica debido a su falta de apoyo al ataque estadounidense contra Irán. Belarra considera que la respuesta del presidente Sánchez, quien ha mantenido una postura firme contra el conflicto y ha defendido el 'no a la guerra', es insuficiente y carece de acciones concretas que la respalden.

Para la diputada, esperar a que Donald Trump decida expulsar a España de la OTAN sería una humillación inaceptable, y reitera su llamamiento a abandonar la organización de manera voluntaria. Belarra argumenta que la pertenencia a la OTAN representa un riesgo significativo para España, convirtiéndola en un objetivo militar y en cómplice de las acciones consideradas atroces de líderes como Trump y Netanyahu.

Subraya que la defensa de la paz, proclamada por el presidente Sánchez, debe traducirse en medidas tangibles, como la salida inmediata de la Alianza. La líder de Podemos cuestiona la coherencia entre el discurso pacifista del Gobierno y su política de rearme, señalando que España está experimentando el mayor aumento del gasto militar en su historia, con una duplicación en los últimos dos años y medio, además del mantenimiento de las bases militares de Rota y Morón.

Critica la percepción internacional favorable hacia Sánchez, sugiriendo que esta se basa en discursos vacíos y desconoce la realidad interna del país, marcada por problemas como la vivienda, la inflación y la precariedad laboral. Belarra acusa al Gobierno de utilizar su perfil internacional como una distracción para desviar la atención de los problemas domésticos.

La controversia surge en un contexto de tensiones geopolíticas y en plena cumbre informal de líderes de la UE en Nicosia, la primera sin la presencia de Viktor Orbán. Sánchez ha respondido a las preguntas sobre el correo electrónico del Pentágono afirmando que España es un 'socio leal' de la OTAN y que solo considera válidos los documentos oficiales y las declaraciones del Gobierno estadounidense.

Sin embargo, Belarra insiste en que España tiene el derecho y el deber de debatir su pertenencia a la Alianza y que los ciudadanos españoles deben tener la oportunidad de decidir si desean o no formar parte del mismo equipo geopolítico que Trump. La líder de Podemos enfatiza que la salida de la OTAN sería una decisión coherente con la defensa de la paz y evitaría convertir a España en un blanco militar y en un cómplice de acciones que considera inaceptables.

A pesar de las amenazas de Trump de expulsar a España de la OTAN, el tratado de la Alianza Atlántica no contempla mecanismos para la expulsión de miembros, siendo la retirada voluntaria la única opción viable, según el artículo 13. La discusión sobre el papel de España en la OTAN y su política de defensa se intensifica, generando un debate sobre las prioridades del país en un escenario internacional cada vez más complejo y volátil





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