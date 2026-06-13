Ione Belarra anuncia su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este sábado que será la candidata de su partido en las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Durante su intervención en las jornadas Primavera de Esperanza, organizadas por Podemos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Belarra afirmó que su objetivo es 'torcer el brazo' a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a la que calificó como 'mala persona'. La candidata, que se define como 'navarra y vallecana de adopción', expresó su agradecimiento a Madrid por acogerla y subrayó que nunca dejará de sentirse navarra. También criticó la situación de los servicios públicos, como la sanidad y la educación, y la política de vivienda y transporte de la región. Belarra señaló que el PSOE 'no pone más que candidatos de cuarta' y que se han rendido ante Ayuso, por lo que argued Podemos debe ofrecer una alternativa al 'corazón de la derecha' que representa la presidenta madrileña.

La secretaria general de Podemos , Ione Belarra , ha anunciado este sábado que será la candidata de su partido en las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Este anuncio lo realizó durante su intervención en las jornadas Primavera de Esperanza, organizadas por Podemos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Con un discurso cargado de emotividad y firmeza, Belarra afirmó que será un placer torcer el brazo a esa mala persona que es la señora Ayuso. Según recoge la agencia Efe, Belarra declaró: Con toda la humildad y toda la determinación, dispuesta a pelear por el futuro de mis hijos y mis hijas.

Soy navarra y vallecana de adopción, a mucha honra, vine a Madrid a estudiar y agradezco a Madrid que me acogiera con los brazos abiertos, nunca voy a dejar de sentirme navarra, pero también de ser vallecana. La líder de Podemos no escatimó palabras para criticar la gestión de la presidenta Díaz Ayuso y la situación general de la región.

Me come la rabia porque esta ciudad y esta comunidad son mucho mejores que la mierda de gobernantes que tenemos, afirmó. Denunció que todo el mundo se ha rendido, que el PSOE no pone más que candidatos de cuarta y que están peleándose por no venir a Madrid. Añadió que aunque Ayuso diga cosas que están bien, unos y otros han renunciado a ganarle a la señora Ayuso.

Necesitamos una alternativa a ese corazón de la derecha de este país, al corazón del poder que representa Ayuso, más que Vox o Feijóo, señaló. Belarra también se refirió a problemas concretos que afectan a los madrileños, relacionándolos directamente con las políticas de Ayuso.

No me resigno a dar a luz en un hospital público donde el personal da lo mejor, pero están saturados, o a ver a las profes de mis hijas con la camiseta verde, porque Ayuso solo beneficia a la privada, ni a que el transporte público solo se refuerce cuando viene el Papa o que no se pueda pagar la vivienda, explicó. Con estas palabras, la candidata puso el foco en la sanidad pública, la educación y la vivienda, cuestiones que considera prioritarias y en las que la actual gestión ha fallado.

Su anuncio marca el inicio de una campaña que pretender presentar a Podemos como la única alternativa real al gobierno de Ayuso, posicionándose como una opción que lucha por los servicios públicos y contra los intereses del sector privado





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