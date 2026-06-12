Ion Aramendi y su familia encuentran en la costa murciana su refugio veraniego esencial

El periodista vasco Ion Aramendi muestra su vida en La Manga del Mar Menor, un destino que ha adoptado como propio gracias a la influencia de su esposa. La rutina matutina, el relax en una vivienda junto al mar y la pasión por la gastronomía y el buceo definen su verano en esta cala de Cartagena, a la que califica de mágica.

Mario Vaquerizo , de 51 años, describe su rutina estival:Me levanto a las 6 de la mañana, voy al gimnasio y a las 12 me tomo una cerveza con un aperitivo.

Este estilo de vida se transforma radicalmente en verano sin perder esa esencia costera que ha cautivado por completo al periodista vasco Ion Aramendi. Para Ion, este destino no es una moda pasajera ni un descubrimiento de última hora. Su profunda vinculación con este pedazo del litoral murciano viene directamente de la mano de su mujer, la también periodista, y la pareja ha querido consolidar y transmitir a sus tres hijos, convirtiendo este municipio en su punto de encuentro innegociable.

La cala del Pino, una playa situada en el sector de La Manga del Mar Menor perteneciente al municipio de Cartagena (España), vista desde el muelle del conjunto Arpón, no solo se consumen saltando olas. Gracias a los destellos de su día a día que muestran en redes sociales, sabemos que su residencia murciana está diseñada milimétricamente para el descanso, con una zona exterior presidida por un apetecible rincón chill out abrazado por enredaderas.

El descanso también entra por el paladar, y si hay algo de lo que Ion Aramendi presume cuando pisa suelo murciano es de los arroces y la gastronomía local. Los paseos por el puerto o el espectacular buceo en su reserva marina explican a la perfección por qué Ion ha calificado públicamente este lugar de la costa cálida como mágico.

Un entorno que combina ocio, naturaleza y tradición, y que se ha convertido en el refugio preferido de esta familia, lejos de los focos mediáticos pero siempre conectado con su esencia mediterránea





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