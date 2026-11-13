Investigan reunión de Pedro Sánchez con Cristian Corvillo en Córdoba en 2023

La UCO investiga una supuesta reunión entre Pedro Sánchez y Cristian Corvillo en abril de 2023 en Córdoba, vinculada a una trama de sobornos.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de la Unidad Central Operativa ( UCO), han dirigido sus investigaciones hacia un supuesto encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el empresario Cristian Corvillo. Este foco investigativo se centra específicamente en una cita que, según los interrogatorios y las interceptaciones telefónicas recopiladas, tendría lugar en la ciudad de Córdoba durante el mes de abril de 2023. La entidad judicial busca dilucidar si dicha reunión ocurrió realmente y cuál fue su propósito dentro del marco de una trama criminal más amplia.

Detalles de la supuesta reunión en Córdoba

La evidencia documental presentada por la UCO incluye registros de conversaciones telefónicas interceptadas donde el empresario Cristian Corvillo afirma haber recibido instrucciones directas del presidente para encontrarse con Víctor de Aldama. En estos intercambios, Corvillo asegura que el jefe del Ejecutivo quería verle personalmente durante su visita oficial a la provincia andaluza, lo que sugiere una coordinación previa que va más allá de la agenda pública.

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Los archivos del caso revelan que el presidente del Gobierno viajó a Córdoba en esa fecha, confirmando su presencia mediante la agenda oficial. A las 17:15 horas, Pedro Sánchez acudió a una base del Ejército acompañada de la ministra de Defensa, Carmen Calvo. Posteriormente, asistió a un acto político en la sede del PSOE de Córdoba, donde una federación socialista que la investigación también vincula indirectamente con Cristian Corvillo realizaba sus actividades habituales.

Más de dos horas después de finalizar el acto institucional, Cristian Corvillo envió un nuevo mensaje a Víctor de Aldama, describiendo el evento como "de lujo" y señalando que la conversación estaba lógicamente orientada a tratar temas relacionados con el "jefe". Este término, según la interpretación de los investigadores de la UCO, haría referencia explícita a José Luis Ábalos, quien era el entonces ministro de Transportes, Mobilidad y Agenda Urbana, y figura central en las sospechas de corrupción.

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Denegación oficial y vínculos con José Luis Ábalos

Ante las revelaciones y el peso de las pruebas interceptadas, la vicepresidenta primera del Gobierno, Yolanda Díaz, ha negado rotundamente que el presidente del Ejecutivo se reuniera aquel día con Cristian Corvillo. Díaz ha sentenciado que "esa reunión no se produjo nunca", desmintiendo así las versiones proporcionadas por los investigados. Esta postura oficial intenta desconectar a Pedro Sánchez de cualquier implicación directa en los hechos denunciados por la unidad judicial.

Paralelamente, el Comité Ejecutivo del PSOE de Córdoba emitió un comunicado la semana pasada para aclarar la situación. La dirección provincial del partido manifestó que el detenido, Cristian Corvillo, no ostenta ningún cargo relevante dentro de la organización, limitándose su vínculo a su afiliación como militante de base. Esta declaración busca minimizar la responsabilidad institucional del partido ante las acusaciones que rodean a la trama de mordidas.

Los investigadores han señalado que la UCO está analizando meticulosamente una supuesta red de sobornos vinculada a contratos de obra pública. El hilo conductor apunta a una sociedad portuguesa, a través de la cual el empresario habría canalizado fondos destinados a Andrea, pareja sentimental de José Luis Ábalos. Esta conexión financiera es uno de los pilares fundamentales que la UCO utiliza para reconstruir los mecanismos de la presunta corrupción.

Consecuencias y próximos pasos en la investigación

La trama también involucra a figuras como Víctor de Aldama, quien según las pruebas facilitaría a Cristian Corvillo una vivienda valorada en más de 200.000 euros como contraprestación a los favores obtenidos. Estos mensajes y supuestos regalos forman parte de un expediente extenso que la UCO utiliza para trazar los vínculos entre todos los protagonistas implicados, incluyendo a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.

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En uno de los interceptados, Cristian Corvillo menciona una "gestión hecha con el jefe y el chiquitín", una frase que sugiere la existencia de canales de comunicación paralelos y secretos para la adjudicación de contratos públicos. La entidad judicial continúa su trabajo para analizar estas conversaciones y establecer con certeza la participación de cada individuo en la estructura criminal descrita.

Este escándalo se produce en un contexto político delicado, donde la campaña electoral ha comenzado a tomar forma con debates sobre el voto joven y la imagen de los líderes políticos. Mientras tanto, el Ministerio de Transportes ha realizado cambios en la dirección de Renfe y Adif, nombrando a Inmaculada Gutiérrez Carrizo y Joaquim Hortalà i Vallvé, respectivamente, aunque esto no afecta directamente la línea de investigación criminal en curso.

El Tribunal de Cuentas también ha iniciado un análisis independiente, apreciando indicios de que el coste de un ático en Madrid carece de justificación legal, lo que añade otra capa de complejidad a la situación. Pedro Sánchez ha asumido que cualquier inversión previa podría haber sido insuficiente, reconociendo la necesidad de mejorar el sistema ferroviario, pero la presión política y judicial sigue en aumento mientras avanza el proceso judicial liderado por la UCO.