Investigan la muerte de un bebé hallado en Allariz con sumario judicial

La Guardia Civil investiga la muerte de un bebé en Allariz tras hallar su cuerpo. El juzgado de Ourense ha decretado sumario y el Imelga analiza el fallecimiento.

La Guardia Civil ha abierto una investigación formal esta semana tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé en una vivienda situada en Allariz, provincia de Ourense. Este suceso ha sido confirmado por fuentes conocedoras del caso y ha sido adelantado inicialmente por el diario La Región. Los agentes del instituto armado se encuentran actualmente en el lugar de los hechos para recabar pruebas y establecer las circunstancias exactas del descubrimiento.

Proceso forense en el Imelga

El cuerpo del menor ha sido trasladado inmediatamente al Instituto de Medicina Legal de Galicia, conocido como Imelga. En estas instalaciones, los forenses se encuentran pendientes de realizar una serie de análisis médicos y legales fundamentales. El objetivo principal de estos estudios es determinar las circunstancias precisas en las que se produjo la muerte del bebé, ya que hasta el momento se desconoce cualquier detalle sobre la causa del fallecimiento o el estado de salud del menor antes del suceso.

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Investigación temporal del fallecimiento

Una de las cuestiones clave que los investigadores deben resolver es determinar el tiempo exacto que el cuerpo llevaba en las dependencias donde fue encontrado. Este dato es crucial para entender la cronología de los hechos y establecer posibles líneas de investigación sobre el contexto en el que ocurrió el incidente. La Guardia Civil está trabajando para reconstruir la secuencia de eventos que precedieron al hallazgo del niño.

Decisión judicial y sumario

El juzgado de Ourense, del cual depende el caso, ha decretado el procedimiento de sumario sobre este incidente. Esta decisión judicial implica que la investigación está siendo llevada bajo estricta supervisión legal, lo que explica por qué no han trascendido más circunstancias detalladas al público en esta etapa inicial. El sumario permite a las autoridades judiciales recabar toda la evidencia necesaria antes de tomar decisiones sobre el enjuiciamiento.

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Cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Este procedimiento se ajusta a las normas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para casos de naturaleza sensible y desconocida. La apertura del sumario garantiza que todas las pistas sean examinadas exhaustivamente por los cuerpos de seguridad bajo la órbita judicial. Se espera que, una vez completados los análisis del Imelga y las diligencias de la Guardia Civil, se puedan revelar más detalles sobre la identidad de los responsables si los datos forenses así lo indican.

Próximos pasos en la investigación

La comunidad local y los medios de comunicación siguen de cerca el desarrollo de esta investigación. Se espera que, en las próximas semanas, se puedan conocer los resultados preliminares de las autopsias y las conclusiones de la Guardia Civil sobre el tiempo de deceso. La judicialización del caso asegura que la verdad de los hechos se establezca mediante los cauces legales adecuados, priorizando la rigorosidad sobre la rapidez en la difusión de información.