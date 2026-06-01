Investigan la actuación policial en protesta docente en Valencia

La delegada del Gobierno investiga la reducción de una manifestante durante una protesta de docentes en Valencia, mientras sindicatos y asociaciones condenan la actuación policial y exigen negociaciones para mejorar la educación pública.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que se investigarán los hechos ocurridos durante la protesta del pasado domingo, cuando una mujer fue reducida por agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones de la Conselleria de Educación.

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han expresado su apoyo a la compañera reprimida y han calificado la actuación policial como una carga innecesaria. En un comunicado conjunto, han señalado que la mujer se encuentra en proceso de recuperación y han exigido responsabilidades.

Mientras tanto, la Associació de Directores i Directors d'Escola Pública del País Valencià (ADEP-PV) ha condenado con máxima contundencia las agresiones sufridas por docentes que se manifestaban pacíficamente, recordando que defender la escuela pública no es ningún delito. La concentración, que reunió a varios centenares de docentes, se desarrolló en el marco de la huelga indefinida que afecta a la educación pública en la Comunidad Valenciana desde hace tres semanas.

Los manifestantes realizaron una sentada y una cadena humana para exigir a la administración que negocie sus demandas, que incluyen la bajada de ratios, el fin de los recortes y la denuncia del desgaste del profesorado. Los asistentes portaban pancartas y coreaban consignas en favor de una educación de calidad, mientras que la policía mantenía un cordón de seguridad alrededor del edificio.

Las imágenes difundidas por los sindicatos muestran el momento en que varios agentes intervienen para detener a una mujer que, según testigos, estaba participando en la protesta de forma pacífica. El incidente ha generado una fuerte polémica en el ámbito político y social.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha utilizado su cuenta en la red social X para calificar lo sucedido de inaceptable y ha prometido una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y reclamar mejoras en la educación pública. No obstante, ha señalado que este suceso empaña el trabajo de la Policía durante las últimas tres semanas de manifestaciones, en las que ha habido coordinación con los sindicatos convocantes.

Por su parte, los sindicatos han insistido en que la protesta era pacífica y han denunciado una escalada de la represión. Mientras tanto, la comunidad educativa sigue movilizada y se esperan nuevas concentraciones en los próximos días para mantener la presión sobre el gobierno autonómico





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