Investigan asalto a joyería en Carrizal; cinco implicados en rápida fuga con vehículo robado

La Guardia Civil busca a cinco personas que perpetraron un atraco relámpago en una joyería de Carrizal (Gran Canaria), utilizando mazas para romper vitrinas y huyendo en un coche robado. El propietario intentó frustrar el robo. El vehículo fue hallado abandonado en las inmediaciones.

La Guardia Civil de Gran Canaria se encuentra inmersa en una exhaustiva investigación para dar con el paradero de los cinco individuos que perpetraron un audaz asalto a una joyería ubicada en la avenida Carlos V, en Carrizal , dentro del término municipal de Ingenio.

El incidente, que tuvo lugar en las últimas horas de la tarde del martes, se caracterizó por su rapidez y la planificación empleada por los delincuentes, quienes utilizaron un vehículo previamente sustraído como eficaz medio de escape. Los hechos se desencadenaron alrededor de las 19:00 horas, cuando el turismo, con antecedentes de robo en la zona sur de la isla, hizo su aparición frente al establecimiento. Cuatro de los asaltantes, con sus rostros ocultos para dificultar su identificación, irrumpieron en el local, mientras que un quinto cómplice aguardaba impaciente al volante, con el motor en marcha y la puerta abierta, listo para facilitar la huida inmediata. La operación, descrita como breve y directa, puso de manifiesto la determinación y audacia de los autores, quienes no dudaron en recurrir a la fuerza para conseguir su objetivo. Una vez en el interior, los ladrones emplearon mazas o martillos de contundencia considerable para fracturar las vitrinas de exhibición, donde se exponían las valiosas piezas de oro. La acción se completó en un lapso de tiempo sorprendentemente corto, inferior a un minuto, demostrando una sincronización y un conocimiento previo del establecimiento. El propietario de la joyería, lejos de amedrentarse, intentó interponerse en la acción de los asaltantes, intentando frustrar el robo. Esta valiente reacción, aunque admirabl,e provocó la inmediata salida de los delincuentes del local, quienes, a pesar del intento de resistencia, lograron hacerse con una parte de las joyas, introduciéndolas rápidamente en una bolsa. Tras abandonar la joyería, los implicados iniciaron una fuga a pie, corriendo en sentido contrario al tráfico rodado durante unos breves instantes, hasta alcanzar el vehículo que les esperaba para el escape. Los agentes de la Guardia Civil han podido confirmar que el turismo utilizado en el atraco fue localizado poco después en las inmediaciones del instituto de educación secundaria de Carrizal. Las evidencias recabadas en el lugar sugieren que los autores abandonaron el vehículo en ese punto estratégico, con la intención de continuar su huida en otro medio de transporte que, presuntamente, había sido estacionado previamente en la zona como parte de un plan de contingencia. En estos momentos, el valor exacto de los objetos sustraídos y el número preciso de piezas robadas aún no han sido determinados, dado que los propietarios se encuentran en proceso de realizar una minuciosa valoración de los daños materiales y del inventario de las joyas desaparecidas. La Guardia Civil trabaja con la firme hipótesis de que detrás de este robo se encuentra un grupo organizado, dada la metodología empleada y la aparente coordinación entre los cinco participantes. Los esfuerzos de los investigadores se centran ahora en la localización de todos los implicados, para lo cual se están analizando las cámaras de seguridad de la zona y recopilando testimonios de posibles testigos. Se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ser relevante en la resolución de este caso. La investigación continúa activa y se espera que en los próximos días se puedan producir avances significativos en la identificación y detención de los autores de este violento atraco





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