Investigan a Thomas Markle por posesión de material de abuso sexual infantil

La Policía investiga a Thomas Markle por hallazgos de material ilegal en almacenes y su antigua vivienda en México, mientras su hija Meghan Markle reacciona a las acusaciones.

Las autoridades policiales han iniciado una investigación formal contra Thomas Markle por la supuesta posesión de material de abuso sexual infantil. Esta acción judicial se produce tras semanas de intensas labores de investigación y la descubierta de dos hallazgos significativos que han elevado la alerta entre los cuerpos de seguridad.

Detalles del hallazgo en unidades de almacenamiento

El primer descubrimiento relevante tuvo lugar en una unidad de almacenamiento identificada específicamente como la unidad 22. Este espacio ha estado vinculado durante años a Thomas Markle, el padre de Meghan Markle. En dicho recinto se encontraron ordenadores, memorias USB, cintas VHS, revistas y material fotográfico, además de otros soportes informáticos.

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Los investigadores están examinando el contenido de estos dispositivos digitales y físicos para determinar si existen pruebas concretas de la posesión de material ilegal. La presencia de estos objetos se considera clave para el avance de las pesquisas, aunque el contenido exacto de los soportes aún no se ha determinado oficialmente.

Reacciones y negaciones del implicado

Thomas Markle ha negado reiteradamente cualquier implicación en actividades delictivas. Tras conocerse el hallazgo en México, aseguró públicamente que no poseía ningún trastero en Rosarito. Además, calificó de "mentiras enfermizas" las informaciones que circulaban sobre material supuestamente encontrado en Filipinas.

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Mientras tanto, el entorno familiar de Meghan Markle queda salpicado por este caso de enorme gravedad. Meghan ha expresado su consternación ante las acusaciones, afirmando que estaba "profundamente consternada" cuando tuvo conocimiento de estas informaciones inquietantes sobre su padre y que le habían asegurado que estaban siendo investigadas.

Ampliación de la investigación y contexto legal

Además de los hallazgos en el almacén, la Policía está examinando el material encontrado en la antigua vivienda de Thomas Markle. Se buscaban pruebas no solo de posesión de material de abuso sexual infantil, sino también posibles indicios de trata de personas con agravantes.

La situación de Thomas Markle ha generado atención mediática adicional debido a su reciente internación en un centro de demencia, ubicado cerca de su antigua residencia. Paralelamente, su hija Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, han cambiado de casa en Inglaterra, lo que ha sido interpretado como un movimiento relacionado con la coyuntura actual.

La investigación continúa desarrollándose a ambos lados del Atlántico. Las autoridades mantienen el interés en obtener pruebas definitivas que clarifiquen la veracidad de las acusaciones y determinen la responsabilidad legal de Thomas Markle y otros posibles implicados en este delicado caso.