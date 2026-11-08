Investigan a Azvi por 343M€ en contratos públicos vinculados al Caso Koldo

La Guardia Civil halla en posesión de Koldo García documentación sobre 343 millones de euros en obras de Azvi, incluyendo la ampliación de Chamartín, en el marco de la trama de sobornos a José Luis Ábalos.

La Guardia Civil ha descubierto en los dispositivos electrónicos de Koldo García evidencia documental detallada sobre siete contratos públicos adjudicados por la empresa constructora sevillana Azvi a Adif, con un valor agregado total de 343 millones de euros. Esta revelación surge en el contexto de la operación policial registrada el 5 de noviembre, que resultó en la detención de seis personas y el inicio de una nueva pieza secreta dentro del caso conocido como Koldo. Los investigadores están examinando minuciosamente fotografías de listados, notas manuscritas y capturas de pantalla de la Plataforma de Contratación del Sector Público encontradas en la posesión del exasesor.

El proyecto de la ampliación de Chamartín

El contrato de mayor cuantía entre los siete analizados corresponde a la ampliación y remodelación de la estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor, valorada en 171 millones de euros. Este expediente, cotejado con los documentos oficiales, sitúa a Azvi en el centro de la investigación por posibles comisiones pagadas a cambio de la adjudicación. Los trabajos previstos incluían la construcción de nuevas vías y andenes de alta velocidad, así como la transformación integral de los espacios destinados a los viajeros y otras mejoras en el entorno ferroviario.

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Adif concedió formalmente este contrato el 21 de diciembre de 2021 a una unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Vías y Construcciones, Comsa, Azvi y Constructora San José, donde cada compañía asumía una parte específica del importe sin IVA. Koldo García fotografió una hoja de Excel en marzo de 2021 que reflejaba este gran listado de contrataciones, proporcionando a la Fiscalía una línea temporal crítica que precede a la entrega oficial del pliego.

Barreras acústicas y licitaciones en La Encina

Otro de los proyectos destacados afecta a la instalación de barreras acústicas en la línea de alta velocidad entre los enlaces de La Encina, Játiva y Valencia, con un coste total de 84,9 millones de euros. La intervención buscaba mitigar el impacto del ruido del tráfico ferroviario en las áreas residenciales cercanas al trazado, una medida de impacto social y urbanístico directo.

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Adif Alta Velocidad otorgó la intervención el 29 de noviembre de 2022 a la UTE Pantallas La Encina, formada por Azvi y CHM Obras e Infraestructuras. Sin embargo, la documentación hallada muestra una discrepancia reveladora: el listado fotografiado por Koldo García asignaba originalmente la obra a LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L.), otra empresa ligada a la trama, pero el contrato final fue para la UTE con Azvi, lo que sugiere maniobras de intermediación o cambio de beneficiario.

Obras en Málaga y adaptación del ancho estándar

La investigación también abarca proyectos de infraestructura técnica menos visibles pero igualmente relevantes, como la estabilización de laderas en el tramo de Málaga. Una nota manuscrita de Koldo García hace referencia a la adjudicación 'Estabil. Ladera 57' en Almargen-Bobadilla-Cañete, con un recorrido de 7 kilómetros. Adif publicó la información inicial del proyecto en octubre de 2023, momento posterior a las requisas de los dispositivos, pero previo a la convocatoria final.

Además, Azvi ejecutó obras para implementar el ancho estándar en el subtramo Castellón-Vinaroz del corredor Mediterráneo, incluyendo electrificación y adecuación de vía. Esta intervención fue seleccionada el 29 de noviembre de 2021 por Adif Alta Velocidad a favor de una UTE integrada por Azvi y Contratas y Ventas, consolidando la presencia de la constructora en proyectos estratégicos del corredor mediterráneo.

Posición de Azvi y colaboración con la justicia

Ante las acusaciones implícitas en la documentación hallada, la constructora Azvi ha comunicado oficialmente que colabora plenamente con los investigadores y que la documentación en su poder demostrará la transparencia de su actuación. La compañía ha aclarado que no puede revelar ciertos detalles por el principio de secreto sumarial, pero ha enfatizado su voluntad de desmentir cualquier vínculo irregular.

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La situación jurídica de Koldo García se ve complicada por su vínculo laboral posterior con Azvi. Tras su salida del Ministerio de Transportes, Azvi contrató al exasesor en 2023 para desempeñar funciones de consultoría relacionadas con proyectos en Sudamérica. Este empleo posterior es analizado como un posible indicador de la reciprocidad en los beneficios que se investigan, junto con las afirmaciones de José Manuel Aldama sobre pagos en 2019.

Impacto global y siguientes pasos procesales

La investigación persigue determinar si existió un mecanismo estructurado de pago de comisiones o sobornos a José Luis Ábalos y Koldo García a cambio de facilitar estas adjudicaciones a Azvi y otras empresas asociadas. El caso ha alcanzado una complejidad notable al involucrar a múltiples actores políticos, como Aldama, quien supuestamente facilitó el consulado de su cuñado a cambio de colocar a un familiar de Koldo en una firma china.

Los fiscales continúan analizando las capturas de pantalla de iPads y chats personales, como la comunicación entre Koldo García y su entonces esposa, Patricia Úriz, del 26 de abril de 2022, que mostraban contratos de Mérida, Celrà y Sevilla. Las siguientes fases del proceso implicarán el cotejo exhaustivo de estos datos digitales con los expedientes administrativos reales de Adif para confirmar las irregularidades contractuales y los flujos financieros sospechosos.