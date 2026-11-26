La Unidad Central del Judicial halló documentación oficial de la Cámara de Comptos que revela indicios de delito en la ejecución del contrato de los túneles de Belate.

Agentes de la Unidad Central Operativa ( UCO) han localizado documentación oficial de organismos de la Comunidad Foral de Navarra durante las indagaciones relativas a la obra denominada túneles de Belate. Esta información proviene principalmente de la Cámara de Comptos y es fundamental para esclarecer los hechos en la causa sobre presuntos amaños de contratos de obra pública.

Pruebas de la Cámara de Comptos revelan indicios de delito

Los investigadores señalan que el auditor de la Cámara de Comptos, en el marco de la presentación de las Cuentas Generales de 2024, manifestó ante la Comisión de Economía y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra que apreció posibles indicios de delito en la ejecución del contrato investigado. Esta declaración se considera de interés crucial para el esclarecimiento de los hechos y ampliará la investigación sobre el contrato del túnel de Belate.

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Deficiencias en la valoración de ofertas y criterios cualitativos

La Cámara de Comptos detalló que la documentación contenida referida a la propuesta de criterios cualitativos presentadas por los licitadores fue depositada en una unidad de red de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, a la que tiene acceso el tribunal. Aunque reconoce que no cuestiona los criterios cualitativos valorados por los miembros de la Mesa de contratación, indica que el margen debe acotarse con adecuada concreción y ponderación de los criterios de adjudicación previstos en los pliegos.

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El papel de Santos Cerdán y la adjudicación polémica

La investigación se centra en una empresa adjudicataria vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán, quien es investigado en la pieza de la causa sobre presuntos amaños. Ante las deficiencias indicadas en los pliegos, el informe de valoración, en términos generales, es insuficiente. No se aprecia una clara identificación de las diferencias que existen entre unas y otras ofertas que justifiquen las diferencias de puntuación que han sido determinantes en la adjudicación.

Implicaciones para el juicio de valor en la contratación

La UCO recoge que la selección de la mejor oferta frente al resto implica que el criterio determinante para la adjudicación es la valoración de los criterios cualitativos sometidos a juicio de valor. Las apreciaciones sobre las obras aparecen reflejadas en el informe de cuentas generales de 2023 de la Cámara de Comptos, sirviendo como una de las bases para apuntalar las sospechas de los investigadores sobre la transparencia del proceso.