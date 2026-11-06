Investigadores del CNIO desarrollan nanocajas de proteínas con inteligencia artificial

Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas crean nanocajas de 15 nanómetros con IA para vacunas y fármacos.

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ( CNIO) ha anunciado el desarrollo exitoso de nuevas nanocajas proteicas de 15 nanómetros de diámetro. Esta nanoestructura, diseñada mediante herramientas de inteligencia artificial, representa un avance significativo en la ingeniería de biomateriales para la medicina.

Mecanismo de autoensamblaje molecular

Estas nanopartículas se ensamblan de forma autónoma sin intervención humana directa. Cada unidad está compuesta por 12 piezas dobles que se unen para cerrar el armazón estructural. El investigador Castells-Graells ha explicado que este proceso es complejo porque requiere un ajuste perfecto entre el inicio y el final de cada componente para evitar deformaciones.

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Aplicaciones en sistemas inmunitarios

Las nanocajas actúan como andamios que presentan antígenos específicos al sistema inmunitario humano. Esta exposición permite que el cuerpo identifique amenazas como virus o células tumorales. La estructura protege los antígenos y facilita una respuesta defensiva organizada y potente ante las enfermedades.

Optimización mediante algoritmos de IA

El equipo científico utilizó inteligencia artificial para resolver los desafíos de flexibilidad en las uniones proteicas. Los algoritmos calcularon la curvatura permitida en cada conexión basándose en un archivo internacional de estructuras moleculares. Esto aseguró que las piezas encajaran correctamente sin impedir el cierre final de la nanoestructura.

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Validación experimental y producción

Desde 15 diseños iniciales, los investigadores probaron 45 variantes diferentes en el laboratorio. Produjeron las proteínas mediante bacterias, las purificaron y seleccionaron las dos nanopartículas más efectivas. Los análisis atómicos confirmaron que las conexiones adoptaron la curvatura prevista por los modelos computacionales.

Impacto en la industria farmacéutica

Esta metodología simplifica la producción a escala industrial al partir de una sola pieza constructiva. Castells-Graells señaló que tener piezas separadas puede complicar la fabricación porque cada una se produce a diferente eficiencia. La integración en una sola estructura garantiza una calidad más uniforme para futuras aplicaciones biotecnológicas.