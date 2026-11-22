Un estudio de la Universidad Estatal de Oregón demuestra que es posible crecer patatas en simulantes de regolito lunar añadiendo vermicompost, reduciendo la dependencia de suministros terrestres.

Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Oregón ha logrado un avance significativo en la agricultura espacial al cultivar con éxito patatas en una simulación de suelo lunar. Este hito científico confirma que es posible obtener tubérculos con una calidad nutricional comparable a los cultivados en la Tierra, utilizando materiales que imitan el regolito lunar. El descubrimiento, publicado recientemente en el contexto de las misiones Artemis, abre nuevas posibilidades para producir alimentos en futuras bases lunares y reducir drásticamente la dependencia de los suministros enviados desde nuestro planeta. Los resultados demuestran que las patatas pueden completar su ciclo de vida completo en estos entornos hostiles, siempre que se incorpore suficiente materia orgánica al sustrato.

El desafío del regolito y la solución del vermicompost

El regolito lunar, compuesto por polvo fino y fragmentos de roca, presenta características químicas y físicas que dificultan enormemente el desarrollo de las plantas terrestres. Para transformar este material en un sustrato adecuado, los científicos decidieron incorporar vermicompost, un abono orgánico rico en nutrientes producido mediante la descomposición de materia orgánica por lombrices. Los investigadores prepararon diversas mezclas para analizar cómo respondían las plantas a distintas concentraciones de este fertilizante esencial en el proceso de cultivo.

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Los datos revelaron que las patatas cultivadas con una mezcla que contenía un 30 por ciento de vermicompost crecieron y se desarrollaron de manera muy similar a las plantas cultivadas en suelo terrestre convencional. En contraste, las patatas que no recibieron abono sufrieron daños importantes, mostrando un crecimiento limitado y raíces poco desarrolladas. Asimismo, las mezclas que contenían entre un 5 por ciento y un 15 por ciento de compost solo consiguieron una recuperación parcial del cultivo, lo que subraya la importancia crítica de la dosis correcta de nutrientes orgánicos.

Validación nutricional y simulación de regiones lunares

Para asegurar la robustez de sus hallazgos, el equipo utilizó cinco simulantes de regolito correspondientes a diferentes regiones de los mares lunares y las tierras altas. Como referencia de control, incluyeron suelo de Hermiston, en Oregón, una zona agrícola conocida por sus elevados rendimientos de patata. Un aspecto fundamental del estudio fue verificar si los tubérculos obtenidos eran seguros para el consumo humano. Los análisis químicos indicaron que las patatas no mostraron un aumento estadísticamente significativo de glicoalcaloides, unas sustancias tóxicas presentes de forma natural en este alimento.

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Uno de los principales obstáculos del regolito es la presencia de concentraciones elevadas de determinados metales que pueden ser perjudiciales para las plantas. Los investigadores consideran que la materia orgánica del vermicompost podría ayudar a mitigar estos riesgos al fijar parte de estos elementos metálicos y limitar su disponibilidad para las raíces de las plantas. Este mecanismo de protección es crucial para garantizar que los cultivos espaciales no acumulen niveles peligrosos de toxinas, asegurando así la seguridad alimentaria de los futuros exploradores.

Impacto en las misiones Artemis y futuras perspectivas

Los tubérculos producidos en el estudio ofrecen nutrientes importantes y podrían constituir un alimento básico en misiones espaciales prolongadas, apoyando los objetivos de la NASA para establecer una presencia humana sostenida en la Luna. No obstante, los investigadores señalan que el experimento se realizó con materiales simulados en condiciones terrestres controladas. Esto implica que los resultados deben validarse posteriormente en entornos espaciales reales, donde factores como la microgravedad y la radiación cósmica podrían influir en el crecimiento y la composición nutricional de las patatas.

El equipo también ha evaluado diez variedades de patata diferentes para identificar cuáles podrían adaptarse mejor a estos cultivos bajo condiciones simuladas, aunque los resultados específicos de esta comparativa aún no se han publicado. Como estrategia a largo plazo, los científicos plantean que los futuros astronautas podrían llevar una pequeña cantidad inicial de materia orgánica a la Luna. Una vez allí, podrían producir más fertilizante de manera continua mediante el aprovechamiento de restos de comida y residuos vegetales generados en la base, creando un ciclo de alimentación casi autónomo y sostenible.