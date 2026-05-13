Investigadores Británicos y Francés Reciben Premio Princesa de Asturias por Secuenciación Genética

El Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 recae en el trabajo de los investigadores David Klenerman y Shankar Balasubramanian, ambos británicos, y Pascal Mayer, biofísico francés, por haber democratizado la secuenciación genética y haber ayudado a secuencia rápidamente el Covid para desarrollar una vacuna.

El Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 recae en el trabajo de los investigadores que hicieron posible que la secuenciación genética se democratizara: los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer desarrollaron un método 'rápido, barato y eficaz' que permite avanzar en la medicina personalizada que entre otros logros, ayudó a secuencia el Covid rápidamente para desarrollar una vacuna.

Balasubramanian y Klenerman son los inventores de la tecnología comercial Solexa-Illumina, mientras que Mayer es pionero clave en el mismo salto conceptual hacia la secuenciación de nueva generación. Los dos primeros idearon, concretamente, la Secuenciación de Nueva Generación (NGS, en sus siglas en inglés), basada en 'secuenciación por síntesis' en un chip (flow cell), que permite leer miles de millones de fragmentos de ADN en paralelo, de forma rápida y barata, una nueva tecnología que ayudo a secuenciar muy rápido el Covid-16.

Pascal Mayer trabajó de forma independiente en principios similares para secuenciación masiva en paralelo.

'La secuenciación del genoma humano, presentada en el año 2000, fue el fruto de década y media de investigación', señala la Fundación Princesa de Asturias en un comunicado, y gracias a su trabajo, 'actualmente se secuencian genomas en apenas unas horas'. Así, el virus SARS-CoV2, causante de la pandemia de Covid, se identificó y secuenció con extrema rapidez, lo que permitió que en menos de un año estuviesen listas las vacunas para prevenir la infección, y que la respuesta a la aparición de nuevas variantes fuera igualmente inmediata, explilca la Fundación Princesa de Asturias en un comunicado.

'Este avance fue posible por las tecnologías de secuenciación de ADN de nueva generación, desarrolladas a finales del siglo pasado por Balasubramanian, Klenerman y Mayer. A través de la empresa de biotecnología que bautizaron con el nombre de Solexa (actual Illumina), los dos primeros crearon un método comercial de secuenciación de genomas rápido, barato y eficaz, uno de cuyos componentes clave era el método de amplificación superficial del ADN desarrollado por Pascal Mayer'.

Esta tecnología se basa en la secuenciación paralela y masiva de ADN, lo que permite leer miles de millones de genes a la vez: trocea el genoma en pequeños fragmentos o clusters de ADN, crea miles de copias de ellos y los agrupa en una especie de islas. Reunidos, pueden leerse simultáneamente y con mayor facilidad mediante técnicas de fluorescencia.

'Antes de los desarrollos de estos tres investigadores, la secuenciación de un genoma humano completo podía requerir muchos meses y costar millones de dólares. Hoy puede hacerse en un día, es decir, más de un millón de veces más rápido, y por menos de mil dólares'. Estas tecnologías se han convertido en el método de secuenciación genética más utilizado en el mundo y han revolucionado la investigación en biología celular, biomedicina, medicina forense y ecología.

Además, este método ha abierto nuevos campos de investigación como el estudio del microbioma humano, y tiene un número creciente de aplicaciones en la práctica clínica en patologías infecciosas, cáncer y enfermedades raras. También ha dado lugar al primer secuenciador de nueva generación (MiSeq) para diagnóstico clínico aprobado por la Agencia del Medicamento estadounidense (FDA por sus siglas en inglés).

La secuenciación Solexa/Illumina se utiliza en proyectos como el International Cancer Genome Project y el Genomics England, del National Health Service británico. Reunido en Oviedo, el jurado ha estado integrado por Arturo Álvarez-Buylla Roces, Alberto Aparici Benages, Juan Luis Arsuaga Ferreras, Mar Capeáns Garrido, Avelino Corma Canós, Elena García Armada, Bernardo Hernández González, Rosa Menéndez López, Amador Menéndez Velázquez, Concepción Alicia Monje Micharet, Ginés Morata Pérez, Érika Pastrana Izquierdo, Noemí Pinilla Alonso, Peregrina Quintela Estévez y María Vallet Regí.

Ha estado presidido por Pedro Miguel Echenique Landiríbar y ha actuado como secretario Manuel Toharia Cortés





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