Investigador del MIT reduce consumo de GPU hasta 30% con técnica de power capping

Vijay Gadepally del MIT Lincoln Laboratory demuestra que ajustar la potencia de las GPU reduce el consumo energético entre un 20% y 30%.

El investigador senior Vijay Gadepally ha logrado demostrar que la técnica conocida como ' power capping' permite reducir el consumo energético de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) en un rango de entre un 20% y un 30%, sin generar un impacto negativo significativo en el rendimiento general de los sistemas. Este avance ofrece una vía tangible para gestionar la creciente demanda eléctrica asociada a la expansión masiva de la inteligencia artificial.

Mecanismo del power capping en GPUs

Gadepally, quien es investigador principal en el MIT Lincoln Laboratory y director del Centro de Supercomputación del Laboratorio Lincoln, explica que el 'power capping' limita la potencia máxima que puede consumir una GPU. Esta restricción se combina con el escalado dinámico de voltaje y frecuencia, una tecnología que ajusta los parámetros del hardware en tiempo real para evitar picos de energía innecesarios. El resultado es una operación más eficiente que mantiene la temperatura del sistema por debajo de los límites críticos, reduciendo así la carga sobre los sistemas de refrigeración requeridos.

Also read Carys Douglas recurre al baúl de moda familiar y deslumbra con un top lencero de su madre Catherine Zeta-Jones (¡de hace 30 años!).

Los experimentos realizados en el centro de supercomputación han mostrado que el tiempo necesario para completar una operación individual apenas aumenta. Por ejemplo, lo que anteriormente tomaba 100 milisegundos puede extenderse a 105 milisegundos. Esta pequeña diferencia temporal es prácticamente imperceptible en aplicaciones de mayor escala, pero permite un ahorro energético sustancial que se traduce en menores costos operativos y una mayor longevidad del hardware.

Reducción de emisiones de carbono

Además de la eficiencia eléctrica, el equipo de investigación liderado por Vijay Gadepally ha desarrollado estrategias para alinear el consumo energético con la intensidad de carbono de la red eléctrica disponible. Al ajustar los modelos de visión artificial y los procesos de inferencia en inteligencia artificial generativa según la disponibilidad de energía limpia, se ha logrado recortar las emisiones de carbono en aproximadamente un 80% durante dos días de experimentación con visión artificial. En el caso de los modelos de lenguaje, la reducción se situó entre un 50% y un 60%.

Advertisement

Esta estrategia implica seleccionar modelos específicos o acortar las respuestas generadas cuando la red eléctrica tiene una alta densidad de emisiones. Aunque esto conlleva una ligera degradación en la precisión del modelo o en la longitud de la respuesta, el balance entre eficiencia y sostenibilidad resulta favorable para las grandes plataformas tecnológicas que buscan cumplir con objetivos medioambientales sin detener su desarrollo operativo.

Impacto en centros de datos y demanda eléctrica

La aplicación de estas técnicas tiene consecuencias directas para la gestión de la demanda eléctrica en los grandes centros de datos. Al limitar la potencia de las GPUs y desplazar las cargas de trabajo no urgentes a horarios donde hay mayor disponibilidad de energía renovable, se reducen los picos de demanda que tensionan la infraestructura eléctrica. Esto no solo baja los costes de refrigeración, sino que también mejora la fiabilidad general de la red eléctrica regional.

Gadepally defiende que las plataformas podrían ofrecer niveles de servicio y precios distintos según la urgencia de la tarea y las condiciones de la red en ese momento. Esta flexibilidad permitiría a los usuarios elegir entre una ejecución inmediata a un coste energético mayor, o una ejecución diferida con un coste y huella de carbono significativamente menores.

Nueva métrica: inteligencia por vatio

El investigador reclama mayor transparencia a las grandes plataformas sobre su consumo energético y propone el desarrollo de nuevas métricas para evaluar la eficiencia de la inteligencia artificial. Gadepally argumenta que las métricas actuales, como el número de tokens procesados o las horas de GPU utilizadas, no reflejan la utilidad real obtenida por cada unidad de energía consumida. Para ello, ha fundado empresas como Radium Cloud y Bay Compute con el objetivo de trasladar estas soluciones tecnológicas al mercado.

Advertisement

La propuesta de medir la 'inteligencia por vatio' permitiría comparar la calidad y el coste energético de distintas operaciones de IA. Esta aproximación fomentaría la priorización de usos del sistema que ofrecen un mayor beneficio social o científico, en lugar de simplemente maximizar la capacidad de procesamiento. Con estos datos, la industria podría tomar decisiones informadas que contengan sus costes operativos sin renunciar a las prestaciones esenciales de sus sistemas.