Investigaciones por abandono de cachorros en Navarra y maltrato animal en Las Palmas

La Policía investiga el abandono de cuatro cachorros en Cortes (Navarra) y la Guardia Civil destapa un caso de maltrato a 29 perros en Las Palmas. Ambos casos resaltan la importancia del cuidado responsable de animales y la aplicación de la ley contra el maltrato.

La Policía Foral de Navarra está investigando a un hombre de 58 años y a una mujer de 48 por el presunto abandono de cuatro cachorros de perro en la localidad de Cortes. La investigación es llevada a cabo por agentes del Grupo de Investigación Medioambiental (GRIM) de la Policía Foral, con sede en la comisaría de Tudela. Los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero, cuando tres vecinos que paseaban de noche por Cortes escucharon aullidos provenientes de un contenedor de basura.

Al inspeccionar, descubrieron una bolsa de plástico cerrada que contenía a los cuatro cachorros. Los vecinos, conmovidos por la situación, rescataron a los animales y esa misma noche adquirieron alimentos y otros elementos necesarios en un centro veterinario para brindarles los primeros cuidados y acogerlos. El acto de abandono animal generó una rápida respuesta en la comunidad local. La noticia se difundió rápidamente a través de las redes sociales y en diversos medios de comunicación. El Ayuntamiento de Cortes colaboró en la difusión de la noticia, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del cuidado responsable de los animales y para buscar una solución para los cachorros abandonados. El esfuerzo conjunto de la comunidad y las instituciones tuvo un desenlace positivo. Gracias a la protectora de animales Salvando Huellas de Huesca, se encontró una familia de acogida dispuesta a cuidar de los cachorros en la capital oscense. La Policía Foral, tras verificar el buen estado de salud de los cuatro cachorros, ha reiterado su llamado a la concienciación ciudadana sobre el 'cuidado responsable' de los animales. Se recordó que el abandono de animales vertebrados bajo responsabilidad humana en condiciones que puedan poner en peligro su vida o integridad constituye un delito tipificado en el artículo 340 ter del Código Penal. La ley establece las sanciones correspondientes a este tipo de acciones, con el fin de proteger el bienestar animal y disuadir este tipo de conductas. \ Paralelamente, esta semana, en Las Palmas, la Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), ha desmantelado un presunto caso de maltrato animal que involucra a 29 perros, incluyendo a seis cachorros, que se encontraban en condiciones de salud extremadamente precarias. La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana. Un vecino alertó a las autoridades sobre la situación que se estaba viviendo en una finca ubicada en la Aldea de San Nicolás. Los agentes, al llegar al lugar, descubrieron a los perros en un estado de abandono total y sufriendo graves consecuencias debido a la negligencia y el maltrato. Durante la inspección de la finca, los agentes encontraron un gran número de casetas construidas de forma improvisada, utilizando palés, maderas y restos de muebles. Estas estructuras precarias no ofrecían protección adecuada contra las inclemencias del tiempo, como el viento, la lluvia y el sol, lo que agravaba aún más las condiciones en las que vivían los animales. Los 29 perros presentaban numerosas heridas en estado de descomposición, algunas de las cuales mostraban la presencia de moscas. Un hallazgo particularmente alarmante fue que uno de los canes se estaba alimentando de sus propias heces, un signo evidente de la gravedad de su estado de salud y de la falta de cuidados básicos. Todos los animales estaban encadenados, utilizando correas cortas que limitaban significativamente su movilidad y restringían su comportamiento natural. Los perros vivían rodeados de excrementos, conviviendo con sus propios desechos, infestados de insectos y en un entorno totalmente insalubre y peligroso para su bienestar. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones pertinentes a los responsables de este grave acto de maltrato animal





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