Investigaciones judiciales en el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en medio de una serie de investigaciones judiciales que involucran a miembros de su familia y a figuras relevantes del PSOE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , se encuentra en medio de una serie de investigaciones judiciales que involucran a miembros de su familia y a figuras relevantes del PSOE .

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia ha presentado informes sobre mensajes y conversaciones que sugieren que Sánchez y su entorno están involucrados en actividades ilícitas. La causa más directa es la imputación de su esposa, Begoña Gómez, quien está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. La jueza trató de esclarecer si utilizó su posición para favorecer a determinadas empresas con las que mantenía vínculos profesionales.

El presidente presentó una carta a la ciudadanía cuando se conoció la imputación a su esposa, calificándola como 'injusta'. Llegó a plantearse si merecía la pena continuar en su posición de presidente, lo que le hizo tomarse cinco días libres para reflexionar con Gómez. En otras ocasiones también ha defendido a su mujer asegurando que 'no tiene nada que ver' con las acusaciones.

Pero no es el único familiar imputado por la justicia, su hermano, David Sánchez, está siendo investigado por su supuesto papel en la creación de un puesto en la Diputación de Badajoz. La jueza trata de esclarecer si el puesto fue creado específicamente para él y si hubo irregularidades en el proceso. El jefe del Ejecutivo no figura ni como investigado ni implicado directo.

El juicio contra su hermano y otros acusados ha comenzado este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz. En la sede de la Representación Permanente de España en ONU, defendió la inocencia de sus familiares y aseguró que el PSOE se ha visto sacudido con esta causa judicial.

El caso 'mascarillas' es una investigación que gira en torno a la venta de mascarillas durante la pandemia, en la que se involucran figuras relevantes del PSOE, incluyendo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Los principales implicados están el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. En el juicio, este último se le atribuyen los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación falsedad documental y uso de información privilegiada.

Tras la detención de Koldo y Ábalos por el presunto cobro de comisiones, el presidente expresó 'el absoluto reproche por parte del Gobierno de España'. Sin embargo, tras estallar el caso, el presidente ha defendido públicamente a Zapatero al que mantiene su 'apoyo' y aseguró que el PSOE colaborará con la Justicia. Relacionado con esta trama aparece el caso de las obras públicas, también conocido como una derivada del caso Koldo.

Aquí se investigan la supuesta trama para favorecer constructoras a cambio de comisiones. La UCO señala a una red en la que estaría implicado Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Según los investigadores, se habrían favorecido constructoras a cambio de comisiones del que fuera secretario de Organización.

Sin embargo, tras el informe de los agentes, y en consecuencia la dimisión de Cerdán, pidió 'porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán' confesando que 'Es la más reciente, si hablamos de avances'. El miércoles el juez que instruye el caso Leire Díez ordenó el requerimiento de información sobre financiación irregular, desplegando a los agentes de la UCO en Ferraz.

En su auto, el magistrado tras la imputación de su mujer, donde se tomó cinco días de reflexión. Durante ese periodo de tiempo se produjeron reuniones entre Santos Cerdán, Leire Díez, Ion Antolín, el empresario Javier Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano, entre otros. Uno de los mensajes mostrados en el documento es uno del 25 de abril de 2024, donde Díez le decía al ex presidente de la SEPI Vicente Fernández: 'Me voy de urgencia a Madrid.

Me ha mandado Santos ir'. Esta investigación apunta a una presunta trama para favorecer constructoras a cambio de comisiones. La militante socialista está siendo investigada por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. Alvaro García Ortiz, nombrado por el Gobierno de Sánchez como Fiscal General del Estado, fue quien impulsó su nombramiento.

Él fue quien impulsó su nombramiento. Respetamos las sentencias del Tribunal Supremo y las acatamos, pero podemos manifestar nuestra discrepancia





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