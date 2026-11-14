Investigaciones judiciales contra el PSOE y Gobierno ante elecciones del 29 de noviembre

La Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea abren causas contra el PSOE y el Ministerio de Igualdad antes del inicio de la campaña electoral para el 29 de noviembre.

El calendario político español se ve interrumpido por una oleada de acciones judiciales de alto perfil en las vísperas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Diversos órganos judiciales y cuerpos policiales han iniciado diligencias que afectan directamente a la cúpula del Partido Socialista Obrero Español y al actual Gobierno, creando un escenario de incertidumbre jurídica durante el periodo preelectoral. Estas iniciativas incluyen imputaciones, requerimientos de información y apertura de investigaciones independientes que se superponen con el arranque oficial de la campaña.

Imputación del exdelegado de Ceuta por crisis migratoria

La jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha imputado al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por su gestión durante la crisis migratoria de julio pasado. Pérez Triano está citado para declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 18 de noviembre, once días antes de la votación y en plena campaña electoral. La magistrada investiga si las autoridades españolas, incluyendo al entonces delegado y su jefe de gabinete, dispusieron de avisos suficientes para frenar la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

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Las diligencias también examinan la posible permisividad o promoción de la entrada de personas por parte de las autoridades marroquíes. Sin embargo, el foco principal recae sobre la inacción de la administración española a pesar de contar con información sobre la magnitud del suceso. El exdelegado acudirá a la cita judicial acompañado de su defensa, en un acto que marca un hito en la responsabilidad política frente a estas tragedias fronterizas.

Investigación contable del PSOE y blanqueo de fondos

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acudieron al Tribunal de Cuentas el 6 de noviembre para solicitar información sobre las cuentas del Partido Socialista. Esta pieza separada investiga los pagos en metálico realizados por la formación durante la etapa en que José Luis Ábalos y Santos Cerdán ejercieron como secretarios de Organización. El Tribunal Supremo ha trasladado a la Audiencia Nacional sospechas de que Ábalos y su asesor, Koldo García, utilizaban las liquidaciones de gastos para blanquear mordidas.

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El juez mantiene el foco en la falta de controles existentes sobre el efectivo, tal como han testimoniado personas vinculadas al partido. El contenido detallado de la investigación sigue siendo secreto en esta fase. La Audiencia Nacional ha recogido estas evidencias para dilucidar si los fondos públicos y estructurales fueron malversados a través de mecanismos opacos de financiación y pago en efectivo.

Denuncias contra el Ministerio de Igualdad y seguridad ferroviaria

La Fiscalía Europea ha anunciado la apertura de una investigación contra el Ministerio de Igualdad, liderado por Ana Redondo, por presunto fraude en fondos comunitarios destinados a las pulseras telemáticas para maltratadores. El departamento cuenta con el apoyo de la UCO de la Guardia Civil tras registrar fallos significativos en el sistema de vigilancia. La Fiscalía Europea confirmó esta medida excepcional debido al gran interés público, aunque no facilitará más detalles sobre el estado actual de los hechos.

Paralelamente, el mismo organismo comunitario abrió otra investigación el 6 de noviembre sobre los fondos para la renovación de la línea AVE Madrid-Sevilla tras la tragedia ferroviaria de Urda en Toledo. Esta causa se extiende también al Tribunal de Cuentas. En Urda, varias grúas trabajaban en la zona del accidente a finales de octubre de 2026, marcando el inicio de las reparaciones y las posteriores auditorías sobre el uso de recursos europeos para la seguridad ferroviaria.

Testificales con ministros y consecuencias para el electorado

La última semana de la campaña electoral está marcada por testificales que alcanzan a miembros del ejecutivo actual. Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, está citada en un juzgado de Madrid el 23 de noviembre por el rescate de Air Europa. Seis días antes de los comicios, Aagesen acudirá junto a Íñigo Errejón y otros testigos en una causa iniciada tras las querellas de Popular y Vox. En este caso, está imputado el exvicepresidente de la SEPI, considerado máximo responsable del organismo que dio luz verde a la operación.

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Estos sucesos judiciales coinciden con el periodo de reflexión de los ciudadanos y generan un debate sobre la imparcialidad de las instituciones durante la contienda. La superposición de citas judiciales clave entre el 18 y el 23 de noviembre contrasta con la necesidad de normalidad democrática que impone la campaña. El impacto en la percepción pública de la justicia y la política será significativo, ya que los electores observarán cómo se desenvuelven estas causas mientras deben decidir su voto para las generales.