Investigaciones democratas contra Trump tras control del Congreso

Demócratas recuperan el Congreso y amenazan con investigar a Trump, Hegseth y la familia por corrupción y gestión de la guerra con Irán.

Los demócratas han asegurado el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos tras las elecciones del martes, lo que les otorga la facultad legal para iniciar investigaciones formales contra el presidente Donald Trump y su administración. Esta victoria electoral, descrita como una ola azul, proporciona al partido las herramientas necesarias para emitir citaciones obligatorias y destinar fondos adicionales a comités de supervisión a principios del próximo año.

Corrupción y negocios familiares bajo lupa

La portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, ha rechazado las acusaciones previas a las elecciones, afirmando que el presidente Trump está enfocado en mantener las mayorías republicanas y reducir los costos de vida para las familias, mientras que los demócratas carecen de planes concretos para mejorar la vida del pueblo estadounidense. Sin embargo, los legisladores demócratas han dejado claro que los lucrativos acuerdos negociados por el vasto imperio empresarial de la familia Trump serán los objetivos principales de cualquier investigación inicial. Suhas Subramanyam, representante demócrata de Virginia y miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, ha declarado a la BBC que su prioridad es asegurar que el dinero de los contribuyentes se utilice de manera sensata y no termine en bolsillos ajenos debido a la corrupción.

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Gestión militar y la figura de Pete Hegseth

Los legisladores demócratas se han comprometido a examinar minuciosamente la gestión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en relación con la guerra con Irán que comenzó en febrero. Las preocupaciones incluyen el número de víctimas civiles, la escasez de municiones, el gasto militar y las denuncias de tropas e instalaciones mal preparadas. En abril, un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes presentó artículos de juicio político contra Hegseth, acusándolo de delitos graves y faltas relacionados con esta guerra. Aunque un proceso de destitución en la Cámara requiere solo una mayoría simple, la condena y el cese del cargo necesitarían una votación de dos tercios en el Senado, un umbral que ningún miembro del gabinete ha enfrentado con éxito anteriormente.

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Enlaces corporativos y el avión presidencial

Otros aspectos que podrían ser investigados incluyen los vínculos entre el gobierno y entidades corporativas, particularmente empresas de criptomonedas, así como los negocios internacionales del yerno del presidente, Jared Kushner. También se espera que el avión regalado por Qatar para funcionar como Air Force One sea objeto de escrutinio por su valor de US$400 millones. Los demócratas han señalado que les resulta escandaloso no solo la posible corrupción de miembros del gabinete y el presidente, sino la manera descarada y abierta en que actúan en beneficio propio. Algunos expertos sugieren que la publicidad negativa derivada de las audiencias en el Congreso podría provocar finalmente el despido o la dimisión de Hegseth.

Respuesta de la administración y próximas acciones

Antes de las elecciones, la Casa Blanca indicó que la administración está siempre preparada para responder a las solicitudes de supervisión, independientemente de quién ocupe el Congreso. Además de los temas mencionados, otras investigaciones podrían abarcar los ataques a embarcaciones en el Caribe, acciones que el gobierno justifica como necesarias para detener la entrada de drogas a Estados Unidos. Con el control legislativo asegurado, los demócratas tienen la capacidad de desafiar activamente a Donald Trump en la segunda parte de su presidencia, utilizando estos mecanismos de poder para exponer posibles irregularidades y exigir cuentas a los funcionarios clave del actual gobierno.