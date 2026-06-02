Investigación sobre una supuesta campaña de desprestigio contra la jueza Beatriz Biedma con implicación de una asesora del PSOE

Un reportaje de laSexta revela que Leire Díez, vinculada al PSOE, colaboró con un exmagistrado expulsado por malos tratos para difamar a la jueza que investigaba al hermano de Pedro Sánchez. La trama, que incluía un grupo de WhatsApp, utilizaba YouTube para lanzar acusaciones sin pruebas.

Leire Díez , figura vinculada al Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ), emprendería una campaña para desacreditar a la jueza Beatriz Biedma , quien en aquel momento estaba investigando al hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez .

Según informaciones del medio laSexta, Díez habría colaborado estrechamente con Luis Sáenz de Tejada, un exmagistrado que fue expulsado de la carrera judicial por malos tratos y que en la actualidad se dedica a crear contenido en YouTube, donde constantemente difama a la jueza Biedma en sus vídeos. Ambos habrían formado parte de un chat privado llamado "Vacaciones y Viajes", junto a Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra, donde supuestamente buscaban y compartían información comprometedora sobre la jueza.

Sáenz de Tejada utilizaba su canal de YouTube para lanzar acusaciones sin pruebas contra Biedma, criticando también a otros jueces que se encargaban de casos que afectaban al PSOE. En los mensajes interceptados, los integrantes del chat pactaban los pasos a seguir para atacar la reputación de la magistrada. En un audio publicado por Libertad Digital, el exmagistrado le comenta a Leire Díez: "He intentado sacar un poco. Está toda la organización, está Beatriz Biedma, por supuesto".

En sus vídeos, Sáenz de Tejada se refiere a la jueza como "la cordobesa asintomática" y la acusa sin pruebas de corrupción, afirmando que está "al borde de la imputación". Además, la tilda de "vaga" y, junto a Dolset, sostiene que "se inventa las causas judiciales".

El exmagistrado también descalifica a otros jueces de Badajoz, a los que llama "la mafia judicial", "garrulos jurídicos" o "garrapatones", mostrando una postura constantemente crítica con los jueces que persiguen casos que salpican al PSOE. Su expulsión de la judicatura, según sus propias palabras, se debió a que "fueron a por mí", negando los motivos oficiales.

Este caso ilustra los intentos de desprestigio contra miembros del poder judicial que investigan a figuras políticas destacadas, utilizando para ello a exmagistrados con cuentas pendientes y redes de influencia. La implicación de una persona como Leire Díez, con conexiones políticas, añade una capa de gravedad al asunto, sugiriendo una posible coordinación entre actores políticos y exfuncionarios para minar la independencia judicial.

Los métodos empleados, que incluyen la difusión de bulos en redes sociales y la creación de narrativas falsas, son típicos de estrategias de desinformación orientadas a erosionar la confianza pública en las instituciones. La justicia de Badajoz, específicamente, parece haber sido blanco de estos ataques, que buscan desviar la atención de las investigaciones en curso.

La difusión de estos hechos por parte de medios de comunicación como laSexta y Libertad Digital subraya la importancia del periodismo de investigación para exponer este tipo de prácticas. En un contexto más amplio, este incidente se inscribe en un patrón de ataques sistemáticos contra el poder judicial en España, especialmente cuando los casos involucran a partidos políticos mayoritarios.

La colaboración entre exjueces expulsados y figuras del ámbito político plantea serias preguntas sobre la separación de poderes y la integridad de las instituciones democráticas. La utilización de grupos de WhatsApp para coordinar campañas de desprestigio demuestra la sofisticación de estas tácticas, que aprovechan las herramientas digitales para amplificar su alcance.

La falta de pruebas en las acusaciones de Sáenz de Tejada no ha impedido que sus vídeos ganen visibilidad, lo que evidencia la facilidad con la que se pueden viralizar narrativas dañinas sin un mínimo de verificación. Este caso debería impulsar una reflexión sobre los mecanismos de protección de los jueces frente a este tipo de acosos y sobre la necesidad de regular de manera más estricta la Diffamation en entornos digitales.

Además, subraya la importancia de que los ciudadanos puedan distinguir entre información veraz y desinformación, especialmente en asuntos que afectan al estado de derecho. La reacción de la comunidad judicial y de las asociaciones de jueces será clave para determinar si se toman medidas concretas contra estos ataques.

Por otro lado, la ausencia de una condena explícita por parte del PSOE a las acciones de Leire Díez, si se confirman, también sería un indicador de la postura del partido frente a la independencia judicial. En definitiva, lo que está en juego aquí es la credibilidad de todo el sistema judicial y la capacidad de los ciudadanos para confiar en que las decisiones judiciales se toman con base en la ley y no en presiones políticas o campañas de descrédito





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