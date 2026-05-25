Investigación sobre Plus Ultra y la influencia de Zapatero en Venezuela

El sumario de la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero revela cómo Plus Ultra presumía del poder del expresidente en Venezuela y cómo facilitaba gestiones clave en asuntos de política y negocios internacionales. La Fiscalía considera sólidos los indicios de su vinculación en estos asuntos.

El sumario de la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero revela cómo Plus Ultra destacaba su influencia en Venezuela, afirmando que ' Zapatero aquí manda'. Según la UDEF, Rodolfo Reyes, entonces dueño de Plus Ultra , comunicó a su presidente, Julio Martínez Sola, sobre la capacidad de Zapatero para influir en los gobiernos de España y Venezuela.

Aunque Zapatero niega haber intervenido en el rescate de Plus Ultra, las conversaciones sugieren que facilitaba gestiones clave. La UDEF lo implica en autorizaciones de vuelos a pesar de deudas. La Fiscalía considera sólidos los indicios de su vinculación en asuntos de política y negocios internacionales





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