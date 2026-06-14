Investigación sobre maltrato a un bebé de seis semanas en Barcelona

La madre y el padre del bebé han sido detenidos y han declarado ante el juez instructor. Los testigos han descrito lesiones graves y agresión sexual en el bebé.

La investigación sobre el maltrato a un bebé de seis semanas sigue en marcha en Barcelona . La madre, María, y el padre, José, han sido detenidos y han declarado ante el juez instructor.

Los testigos han descrito lesiones graves y agresión sexual en el bebé. Los médicos y la investigación han encontrado indicios de que el padre podría ser el autor de las lesiones. María ha sido liberada de la cárcel después de que el tribunal concluyera que los indicios contra ella se habían debilitado.

El juez ha pedido los teléfonos de las personas que declararon que María estaba preocupada por la salud del bebé y por el trato que le daba el padre. La fiscalía interpreta que María estaba intentando ocultar las lesiones del bebé y que José podría ser el autor de las lesiones. Los abogados de los padres han presentado recurso contra la prisión y el tribunal ha condenado a José a prisión preventiva.

La investigación sigue en marcha y se espera que se determine quién es el autor de las lesiones graves al bebé





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