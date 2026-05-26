Investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero: Encubrimiento de pagos y canalización de flujos económicos

La investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero se ha centrado en la empresa de las hijas y en la consultora de dos venezolanos. Se han encontrado pagos sospechosos y se sospecha de canalización de flujos económicos.

La Policía otorga a la empresa de las hermanas el encubrimiento de los pagos obtenidos y la 'canalización' del botín mientras que la Fiscalía pone el foco en la consultora de dos venezolanos que les pagó más de medio millón: 'Adquiere una dimensión particularmente importante'Una de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a su salida de la sede de su empresa tras el registro.

Los documentos del sumario judicial que sustentan la investigación abierta en la Audiencia Nacional a José Luis Rodríguez Zapatero estrechan el cerco sobre sus hijas. A los más de 800.0000 euros que la agencia de marketing de ambas cobró en un lustro de dos sociedades bajo sospecha vinculadas con los negocios de su padre, se suma ahora una nueva acusación: la de que su empresa no aportaba ningún 'valor técnico' y que su propósito era encubrir los pagos obtenidos a través de la supuesta influencia ejercida por Zapatero.

Así lo determinan los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, a los que ha tenido acceso elDiario.es, y que apuntan que Whathefav —la sociedad de las hermanas Rodríguez Espinosa— no aportaba ningún 'valor técnico especial'. Así, sostienen que su única función era recibir los informes de consultoría que elaboraba un tercero, 'maquetarlos' y enviarlos a un listado de clientes que el propio Zapatero les había proporcionado.

'Esa falta de coherencia organizativa podría no corresponder con necesidades empresariales reales y estar orientada a la canalización de pagos', afirman los investigadores. En consecuencia, la Policía define a Whathefav como un 'centro de redistribución de flujos económicos' dentro del entramado investigado. Una afirmación sustentada en el hecho de que gran parte de los fondos de la agencia terminaban siendo transferidos a las cuentas bancarias personales de ambas, en las que el propio Zapatero figuraba como autorizado.

Fueron 247.191,06 euros en el caso de Laura en casi cinco años, entre abril de 2021 y diciembre de 2025. Y 199.904,25 en el de Alba en casi tres años, entre abril de 2023 y diciembre de 2025. Los investigadores también aportan como indicio el hecho de que Whathefav emitiera sus facturas bajo el concepto genérico de 'servicios agencia' y 'sin figurar mayor detalle o concreción respecto de las prestaciones realizadas'.

En el epicentro de la trama está Análisis Relevante, una consultora que el juez José Luis Calama considera 'pieza instrumental' carente de toda 'lógica empresarial' y de la que las hijas de Zapatero habrían cobrado 239.755 euros. Análisis Relevante, que cobró más de 300.000 euros de, compañía rescatada en la pandemia, también pagó 490.780 euros a Zapatero.

Esta sociedad firmó un contrato el 1 de junio de 2020 con Whathefav para supuestos servicios de marketing, posicionamiento en internet y logística de eventos. Las hijas de Zapatero constituyeron su empresa en septiembre de 2019, pero sus inicios no fueron nada halagüeños. Las hermanas cerraron el primer ejercicio fiscal con pérdidas de poco más de 3.000 euros. La creación de Análisis Relevante tuvo un efecto directo en la economía de ambas.

En 2020, Whathefav ya facturaba 155.791,66 euros. La cuenta de resultados dio positivo: 31.948,23 euros.

Además de tener a Análisis Relevante como principal proveedor, los medios de comunicación añadían un extra a la facturación. La Razón fue el primero, pero luego se sumarían El Español, El Plural, Público o Neox. En el escrito en el que pidió la imputación de Zapatero, la fiscal del caso, Elena Lorente, apunta que la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa se 'benefició', a través de Análisis Relevante, de los pagos procedentes de la aerolínea rescatada.

La afirmación conecta a las hijas del expresidente directamente con el epicentro de la supuesta trama de corrupción. Las sospechas crecen cuando los investigadores se detienen en los pagos de otra consultora, Inteligencia Prospectiva, con sede en un piso en Madrid, sin actividad empresarial y propiedad de dos hermanos venezolanos, los Amaro Chacón.

En un escrito del viernes anterior a las detenciones, la Fiscalía Anticorrupción repara en un dato al que confiere especial relevancia: Inteligencia Prospectiva fecha el comienzo de su actividad un mes antes de la constitución de Análisis Relevante, la otra consultora que supuso un impulso definitivo al negocio de las hermanas Rodríguez. La asesoría de los venezolanos arrancó el 13 de enero de 2020 y Análisis Relevante se constituyó el 10 de febrero de 2020.

A diferencia de Análisis Relevante, la consultora de los venezolanos no es 'pagador directo' de Zapatero, sino que habría utilizado a la primera para ingresar cantidades con destino último en el expresidente del Gobierno. En total, Inteligencia Prospectiva pagó 368.258 euros a Análisis Relevante entre 2020 y 2024





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