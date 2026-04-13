Investigación Penal en Minnesota por el Arresto de un Ciudadano Estadounidense en Operativo de ICE

El condado de Ramsey, Minnesota, investiga penalmente el arresto de ChongLy Thao, capturado en una foto viral. El incidente involucra acusaciones de secuestro y detención ilegal, con funcionarios cuestionando la legalidad de la acción de ICE. El caso se vincula a la Operación Metro Surge, una ofensiva migratoria que genera controversia.

Funcionarios del condado de Ramsey, Minnesota , han anunciado una investigación penal tras el arresto de ChongLy Thao, un ciudadano estadounidense cuya detención fue capturada en una fotografía viral. En la imagen, se observa a agentes de inmigración sacándolo de su hogar en condiciones climáticas extremadamente frías, con la víctima vistiendo apenas Crocs, pantalones cortos y una manta a cuadros. El incidente, ocurrido el 18 de enero, ha generado gran conmoción entre los residentes del área de las Twin Cities y ha derivado en una acusación formal por secuestro, detención ilegal y privación ilegítima de la libertad, según declaró el fiscal del condado de Ramsey, John Choi, en una reciente conferencia de prensa. Choi enfatizó la ausencia de una justificación legal para la entrada de los agentes federales en la residencia de Thao, afirmando que no existía causa probable para su accionar.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado a CNN en el que niega la acusación de secuestro, argumentando que se trata de una maniobra política con el objetivo de desprestigiar a los agentes de ICE. El DHS también señaló un aumento significativo en las agresiones contra sus agentes mientras estos realizan arrestos, y justifica el protocolo seguido durante el operativo. El fiscal del condado detalla que Thao fue sacado a la fuerza de su hogar, expuesto a temperaturas bajo cero y sometido a un interrogatorio en el interior de un vehículo, lejos de su domicilio, durante más de una hora. Finalmente, tras constatar que Thao era ciudadano estadounidense sin antecedentes penales, los agentes lo liberaron.

Previamente, el DHS había justificado la incursión en la residencia de Thao aduciendo que buscaban a dos delincuentes sexuales condenados, portando una orden judicial. Sin embargo, Thao negó conocer a estas personas y aseguró que no residían en su domicilio. Los funcionarios del condado de Ramsey han confirmado que no existen pruebas que respalden la existencia de una orden judicial para ingresar o arrestar a Thao. Choi ha instado al gobierno federal a compartir las pruebas en posesión de sus agentes, reiterando que la investigación continúa abierta y que se tomarán las medidas necesarias para esclarecer los hechos.

El portavoz del DHS ha justificado la retención de Thao durante el operativo debido a su negativa a someterse a la toma de huellas dactilares y a la identificación facial, alegando que es un procedimiento estándar para garantizar la seguridad. La familia de Thao, a través de un comunicado emitido a CNN, expresó su conocimiento y preocupación por la investigación en curso, manifestando su confianza en el proceso legal y su deseo de obtener justicia. La investigación del condado exige la presentación de pruebas por parte del gobierno federal, incluyendo documentación, grabaciones de cámaras corporales y acceso a los agentes federales involucrados. Esta solicitud, conocida como una solicitud Touhy, es el primer paso en el proceso de búsqueda de la verdad, según Choi.

El sheriff del condado de Ramsey, Bob Fletcher, ha señalado las dificultades para identificar a los agentes federales involucrados en el arresto, mencionando irregularidades en la identificación de los vehículos utilizados durante el operativo. Fletcher subraya la existencia de límites en la autoridad de ICE, así como la importancia de los mecanismos de control y equilibrio que pueden ejercer tanto los tribunales federales como las autoridades estatales y locales. El caso de Thao ha coincidido con la Operación Metro Surge, una ofensiva de control migratorio que ha generado protestas y confrontaciones entre manifestantes y agentes federales. La oficina del fiscal ha recibido múltiples denuncias sobre las acciones de los agentes federales durante la operación, y un análisis de CNN revela posibles violaciones de las políticas de uso de la fuerza por parte de los agentes





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