Investigación judicial sobre joyas incautadas al expresidente por trama de influencias

Un juez ordena el peritaje de joyas halladas en el despacho del expresidente en el marco de una investigación por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

La justicia española ha dado un paso significativo en la investigación sobre una presunta red de tráfico de influencias que involucra al expresidente del Gobierno.

En el marco de este proceso judicial, se ha ordenado un análisis exhaustivo de una serie de joyas que fueron intervenidas en una caja fuerte ubicada en el despacho del antiguo mandatario. Esta medida, que cuenta con la colaboración técnica del Instituto Gemológico Español, busca arrojar luz sobre la procedencia y el valor real de las piezas incautadas durante las diligencias judiciales, permitiendo determinar si existe alguna vinculación entre estos activos y las irregularidades investigadas.

El juez encargado del caso ha sido muy preciso en sus requerimientos, solicitando que el peritaje determine no solo la naturaleza y la autenticidad de las joyas, sino también su valor económico de reposición. Además, se ha pedido que se identifique detalladamente al fabricante, el sello o la marca del joyero responsable de las piezas y la fecha aproximada de su fabricación.

Esta primera fase de análisis no excluye la posibilidad de que se realicen tasaciones periciales posteriores que abarquen otros datos analíticos de interés para la causa, asegurando así que ningún detalle quede sin examinar en la búsqueda de posibles vínculos con actividades ilícitas o enriquecimiento injustificado. Para garantizar la transparencia y el rigor legal, el magistrado ha encargado el trabajo a una joyería especializada, exigiendo que el profesional a cargo preste juramento o promesa antes de iniciar las labores.

Asimismo, se ha dispuesto que toda la documentación y el seguimiento del proceso sean supervisados rigurosamente por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Esta medida es fundamental para cumplir estrictamente con los requisitos de la cadena de custodia, evitando cualquier impugnación futura sobre la integridad de las pruebas presentadas ante el tribunal y asegurando que el proceso sea blindado jurídicamente.

Los hechos que originaron este registro se remontan al pasado 19 de mayo, cuando se llevó a cabo la entrada y registro en el despacho del exlíder socialista. Durante dicha operación, estuvo presente la secretaria del expresidente, quien confirmó la existencia de las joyas en la caja fuerte. El registro se produjo tras la imputación del antiguo mandatario, basándose en la sospecha judicial de que podría haber actuado como el líder de una trama de tráfico de influencias.

Esta trama estaría relacionada con la concesión de un rescate financiero por valor de 53 millones de euros que el Gobierno otorgó a la aerolínea Plus Ultra durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia. La investigación se centra ahora en desentrañar si existe una relación directa entre los activos hallados y el presunto beneficio obtenido a través de las gestiones irregulares para favorecer a la compañía aérea.

El volumen de las ayudas públicas concedidas en un momento de vulnerabilidad económica global ha puesto el foco sobre los mecanismos de adjudicación y las presiones políticas que pudieron haber influido en la decisión final. El análisis de las joyas representa una pieza clave para determinar el nivel de patrimonio oculto o la existencia de pagos encubiertos que pudieran haber sido canalizados a través de objetos de lujo, lo que podría agravar la situación legal del implicado





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